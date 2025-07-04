Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年記念特番“完全版”放送決定！全13曲をフルサイズで披露
■内村光良との貴重なトークもたっぷりとオンエア！
Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年記念特番『Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL』の“完全版”が、NHK BSとBSP4Kで放送されることが決定した。
3月にBS8K、そして5月にNHK総合で放送された、Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年記念特番『Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL』。スタジオでのヒット曲やレア曲満載のスペシャルパフォーマンスと内村光良とのトークで彼らの10年を振り返り、ファンのみならず大きな反響を呼んだ。
その10周年特番の“完全版”がNHK BSとBSP4Kで放送されることが決定。BS8KとNHK総合、それぞれで放送されたすべての曲に加えて、2020年発表の「Theater」を披露。全13曲をフルサイズでパフォーマンスする。
さらに、総合テレビでの放送には収まりきらなかった、内村光良との貴重なトークもたっぷりとオンエアされる。
番組情報
『Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL“完全版”』
07/18（金）19:30～20:59 NHK BS（全国放送）
08/23（土）19:30～20:59 NHK BSP4K（全国放送）
＜曲目（五十音順）＞
「青と夏」
「Attitude」
「インフェルノ」
「我逢人」
「クスシキ」
「ケセラセラ」
「Theater」
「StaRt」
「ダーリン」
「Dear」
「天国」
「パブリック」
「ライラック」
リリース情報
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ALBUM『10』
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Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/