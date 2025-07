中西保志の15年ぶりとなるオリジナルアルバム『BONUS TRACKs 〜最後の雨2025』から、「最後の雨2025」のMVが公開された。 ◆「最後の雨2025」MV 7月23日に発売となる中西保志15年ぶりとなるオリジナルアルバム『BONUS TRACKs 〜最後の雨2025』は、タイトルに銘打たれた“BONUS TRACKs”という言葉のとおり、収録されるどの楽曲もボーナストラックとして楽しめるよう中西保志本人によって名付けられたもの。 今作には中西保志が今までの歌手人生の中で関わってきた豪華アーティストとのコラボレーションが詰め込まれており、ユッコ・ミラー、佐藤竹善(SING LIKE TALKING)、山根康広、澤田知可子、中西圭三、真園ありす、杉山清貴といった錚々たるアーティストが参加。 「最後の雨2025」は、中西保志 自身の代表曲でもある「最後の雨」を2025年バージョンにアレンジし、ライブなどでも共演しているサックス奏者ユッコ・ミラーのエモーショナルな演奏とともに歌唱した楽曲。 MVでは、この楽曲を相棒として共に歩んできた中西保志の歌手人生を表現するかのような歌唱にユッコ・ミラーのサックスが華を添える、まさにアルバムタイトルのようなボーナスな映像となっている。 そして本日より、オリジナルアルバム『BONUS TRACKs 〜最後の雨2025』から「最後の雨2025」の先行配信もスタート。時を経てなお進化し続ける中西保志の歌声と、ユッコ・ミラーのきらびやかなサックスを聴いて、是非アルバム発売を心待ちにしてほしい。さらに8月2日に小田原ダイナシティにて、今作では初となるインストアイベントの開催も決定した。観覧フリーでのミニライブのほか、イベント当日に『BONUS TRACKs 〜最後の雨2025』を購入した人を対象としたCDジャケットサイン会&2ショット撮影会も予定している。アルバムやミニライブの感想を直接伝えられるだけでなく、2ショットも撮れる貴重な機会となっている。 インターネットサイン会もアルバム発売日の7月23日19時よりリミスタYouTubeチャンネルにて開催予定。CD購入者宛に中西保志本人がサインを入れる様子が生配信される。 さらにオリジナルアルバム『BONUS TRACKs 〜最後の雨2025』発売を記念したトーク&ライブも7月26日に池袋Club Mixaにて開催される。MCを「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」を歌唱する真園ありすがつとめるほか、この日ならではのイベントも盛り込まれる予定だ。 「最後の雨2025」先行配信URL: https://king-records.lnk.to/BONUS_TRACKs 『BONUS TRACKs 〜最後の雨2025』発売記念インストアイベント日時: 8月2日(土) 1部13:00〜/2部15:00〜 ※観覧無料(対象商品ご購入者の優先座席あり)場所: 小田原ダイナシティ ウエスト 1F キャニオンステージ内容: ミニライブ&特典会※CDはイベント当日10時よりウエスト1Fキャニオンステージ前の特設レジにて販売いたします。※開店前にお越しのお客様は「WEST正面入口」にお並びください。詳しくはこちら: https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16381/ 『BONUS TRACKs 〜最後の雨2025』リリース日:2025年7月23日(水)予約:https://king-records.lnk.to/1wTubL【定価】\3,300(税抜価格 \3,000)【品番】KICS- 4209 (収録内容) 中西保志「BONUS TRACKs 〜最後の雨2025」発売記念リミスタインターネットサイン会日時: 7月23日(水)19時配信URL:https://youtube.com/live/w885auUk8-s?feature=share CD購入はこちら:https://limista.jp/projects/6133?id=6133 中西保志「BONUS TRACKs 〜最後の雨2025」発売記念トーク&ライブ日時: 7月26日(土)14時開場 15時開演場所: 池袋Club Mixa (東京都豊島区東池袋1-14-3) チケット発売中前売券: 5,000円(税込)当日券: 6,000円(税込)整理番号付 チケット販売HPhttps://www.confetti-web.com/@/BONUS_TRACKs 電話予約(050-3092-0051 平日10-17時 受付) 関連リンク◆中西保志 オフィシャルYouTube◆中西保志 オフィシャルサイト◆中西保志 オフィシャルブログ

