第13回社内木鶏全国大会で「感動大賞」を受賞！ジェイ・ポート

ジェイ・ポートは、2025年6月21日に東京プリンスホテルで開催された致知出版社主催の「第13回社内木鶏全国大会」において、感動大賞を受賞しました。

■代表取締役 樋下 茂からのメッセージ

「今回の受賞は、パフォーマンスに全力を尽くしてくれた社員、そして日々の業務に真摯に取り組んでくれた社員全員の力があってこそ。

『全力は美なり』という言葉の通り、全力を尽くした結果の受賞に、大きな自信と喜びを感じています。

私はかつては金銭にもルーズで、不運続きの20代をすごしました。

しかし、『素直、勉強好き、プラス思考が成功の必須条件』という言葉に出会い、学びを深めるうちに『致知』と出会いました。

そこには、真の人間学が詰まっていました。

妻には私の発表以外は全て良かったと言われましたが(笑)、社員一丸で全力を尽くしたこと、そしてたくさんのご縁に恵まれ、感動大賞をいただくことができました。

学びを続けるうちに運も開けたように感じます。

これからも生涯にわたり学びを深め、より良い未来を築いていきたいと思います。」

事例発表中の樋下 茂

■社内木鶏全国大会とは

月刊誌『致知』(ちち)をテキストに会社内で人間学を学ぶ勉強会「社内木鶏会」。

そしてその中でも、木鶏会を続けることで大きな変化があった企業様に、成功事例を発表・共有していただく場が「社内木鶏全国大会」です。

