CielA、DECO*27の人気曲「ヒバナ」を全世界配信、スタジオライブも公開
CielAによるボカロカバー第6弾「ヒバナ」が、7月4日（金）より全世界で配信となった。 「ヒバナ」は、DECO*27が2017年に発表したボカロ楽曲で、YouTubeでの再生回数が7,000万回を超える人気楽曲のひとつだ。2021年にU/M/A/A Inc.よりオリジナル楽曲「快楽シンドローム」でデビューを果たしたCielAだが、2024年から本人のルーツのひとつでもあるボカロ楽曲を圧倒的な歌唱力でカバーし連続リリースしている。「少女A」「ロキ」「マーシャル・マキシマイザー」「フォニイ」「混沌ブギ」といった楽曲に続く作品が「ヒバナ」だ。 配信同日となる7月4日（金）21:30からは、CielAのYouTubeチャンネルにて「ヒバナ」を含むスタジオライブ映像がプレミア公開される。 CielA「ヒバナ」 配信日：2025年7月4日（金）価格（税込）：通常 ￥255／ハイレゾ ￥550作詞・作曲：DECO*27発売元：U/M/A/A Inc.配信リンク：https://lnk.to/Hibana_CielA CielA SNSリンク：https://bio.to/CielACielA YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CielAbutton
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