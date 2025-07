CielAによるボカロカバー第6弾「ヒバナ」が、7月4日(金)より全世界で配信となった。 「ヒバナ」は、DECO*27が2017年に発表したボカロ楽曲で、YouTubeでの再生回数が7,000万回を超える人気楽曲のひとつだ。2021年にU/M/A/A Inc.よりオリジナル楽曲「快楽シンドローム」でデビューを果たしたCielAだが、2024年から本人のルーツのひとつでもあるボカロ楽曲を圧倒的な歌唱力でカバーし連続リリースしている。「少女A」「ロキ」「マーシャル・マキシマイザー」「フォニイ」「混沌ブギ」といった楽曲に続く作品が「ヒバナ」だ。 配信同日となる7月4日(金)21:30からは、CielAのYouTubeチャンネルにて「ヒバナ」を含むスタジオライブ映像がプレミア公開される。 CielA「ヒバナ」 配信日:2025年7月4日(金)価格(税込):通常 ¥255/ハイレゾ ¥550作詞・作曲:DECO*27発売元:U/M/A/A Inc.配信リンク:https://lnk.to/Hibana_CielA CielA SNSリンク:https://bio.to/CielACielA YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@CielAbutton

