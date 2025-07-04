Æü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤ÎÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥È¤Ê¤É°ìµó¸ø³«¡¡¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¿åÃå¥«¥Ã¥È¤â
Æü¸þºä46ÉÙÅÄÎë²Ö¡Ê24¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¡Ê8·î5Æü¤Ë¸÷Ê¸¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¡Ë¤Î¡¢ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É12¼ï¤¬4Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Á´12¤Î½ñÅ¹¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼5¼ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É7¼ï¤ò¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10Æü¤ËÆü¸þºä46¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü¸þºä¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¡¢2²óÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°À¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¡£Sony Music Shop¤Ç¤Ï10Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¼Ì¿¿½¸Ì¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥È»ÈÍÑ¤ÎB3¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¥À¥Ö¥ëÆÃÅµÉÕ¤¼Ì¿¿½¸¤¬24»þ´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙÅÄ¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤òÎ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£ÍºÂç¤ÊÉ÷·Ê¤Ë¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤«¤éÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÉÙÅÄ¤ÎÁÇ´é¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê1ºî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤ä½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
ÉÙÅÄ¤Ï17Ç¯8·î¤Ë¤±¤ä¤ºä46¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤±¤ä¤¡á¸½Æü¸þºä46¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢24Ç¯¤Î¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î´ë²è¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë½é¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÃ£À®¡£Æó´üÀ¸¤È¤·¤Æ8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢¡Ö¤¹¡¼¤¸¡¼¡×¤Ê¤É¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£14ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£