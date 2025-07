28日開催の『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』(さいたまスーパーアリーナ)に参戦予定だったフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフが、同大会に参戦しないことが決定した。榊原信行CEOが4日、インスタライブで発表した。シェイドゥラエフのタイトル防衛戦が予定されており、先月の札幌大会で行われたヴガール・ケラモフvs.木村柊也の勝者が挑戦者の第一候補となっていた。試合は元王者のケラモフが判定で勝利したが、その試合で顔にヒビが入るほどの負傷をしたため、参戦が見送られた。

また、同じく札幌大会で解消したフェザー級外国人ファイターのビクター・コレスニックとイルモフ・ノジモフも候補に上がったが、コレスニックも負傷、ノジモフも準備期間が間に合わないため、榊原CEOは「シェイドゥラエフにふさわしい挑戦者がいないため」と説明した。また、9月に名古屋で開催する『RIZIN.51』以降でのシェイドゥラエフの防衛戦を予定していることも明かした。さらに、5月の韓国大会で金太郎にKO勝利したヤン・ジヨンと、札幌大会でマゲラム・ガザンザデに一本勝ちした安藤達也のワンマッチも追加カードとして発表された。●『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』対戦カード【新カード】・バンタム級ヤン・ジヨンvs.安藤達也【既報カード】・フェザー級クレベル・コイケ vs. 朝倉未来・バンタム級タイトルマッチ井上直樹 vs. 福田龍彌・スーパーアトム級タイトルマッチ伊澤星花 vs. シン・ユジン・フェザー級金原正徳 vs. YA-MAN・フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs. 秋元強真・ライト級パトリッキー・ピットブル vs. 野村駿太・スーパーアトム級須田萌里 vs. NOEL◆RIZIN WORLD GP 2025 フライ級トーナメント 1回戦・元谷友貴vs.ヒロヤ・ホセ・トーレスvs.扇久保博正・伊藤裕樹vs.エンカジムーロ・ズールー・アリベク・ガジャマドフvs.征矢貴・神龍誠vs.山本アーセン◆RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメント 準決勝・上田幹雄vs.アレクサンダー・ソルダトキン・ジョゼ・アウグストvs.マレク・サモチュク