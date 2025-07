元大関・栃ノ心氏を公式アンバサダーに起用！ROY

ROYは今回、公式アンバサダーとして元大関・栃ノ心を起用。

栃ノ心氏はジョージア出身の元力士で、最高位は大関。

通算681勝、幕内優勝1回の成績を誇る実力者です。

怪力を活かした豪快な上手投げで多くのファンを魅了し、2018年にはジョージア出身力士として史上初となる幕内優勝を果たし、その名を相撲界に刻みました。

2023年の引退後は、母国ジョージア産のワインやはちみつの輸入販売事業に取り組まれています。

同社と栃ノ心氏のご縁は、大石代表との個人的な交流をきっかけに始まりました。

自宅のリフォームを同社が手がけたことを契機に関係が深まり、今回の公式アンバサダー就任は、そうした信頼関係を背景とした取り組みとなります。

栃ノ心氏からは、「192cm・197kgの私が登っても壊れなかったROYの屋根補修は、本当に丈夫なつくりでした。

自然災害に強い家づくりを目指すROYの技術力を、日本全国に広めていきたい」とのコメントをいただいています。

今後は、同社のリフォーム現場にも栃ノ心氏に立ち会っていただき、施工品質を自身の目で確かめていただくとともに、お客様との交流やイベントへの参加など、公式アンバサダーとして多方面での活動を予定しています。

社内からは、「栃ノ心氏の優しく親しみやすいお人柄と、ROYが目指す“人と家を守る丁寧なサービス”のイメージがよく重なる」との声も多く、今後の活躍に大きな期待が寄せられています。

ROY株式会社のロゴと元大関・栃ノ心氏

栃ノ心氏(写真中央左)とROY株式会社・大石代表(写真中央右)と従業員らによる集合写真(2025年6月30日)

