koti BEAUTY&YOUTHコラボ！UCDC「TEC DOLMAN DRAWSTRING TEE」

発売日:2025年7月12日(土)

「UCDC(ユーシーディーシー)」は、ブランド初となるプロダクトとして、ユナイテッドアローズが展開する都市と自然をつなぐ視点からアウトドアライフスタイルを提案するレーベル<koti BEAUTY&YOUTH>とのコラボレーションTシャツ、「TEC DOLMAN DRAWSTRING TEE(テック ドルマン ドローストリング TEE)」を、2025年7月12日(土)に発売!

■商品説明

この製品は、天然素材のような質感を持つコットンライクなリサイクルポリエステル100%の天竺生地を使用。

たっぷりとしたドルマンスリーブとドローコード付きの裾により、リラックス感とスタイリングの自由度を両立しています。

左裾には<koti>のリフレクター仕様ピスネームを配置し、夜間の視認性にも配慮。

さらに背面首元には、廃棄されたテント素材を再利用したアップサイクルパッチを縫い付け、UCDCの想いを象徴するディテールとして仕上がっています。

■アップサイクルパッチについて

首の後ろ側には、様々な理由により廃棄となるテント素材を再活用したパッチを縫製。

耐久性や風合いを活かしたこのパーツは、ボディカラーごとに異なるカラーの廃棄テント生地を選定しており、デザイン面でもアクセントとなる象徴的な存在です。

プロダクトの中にUCDCのスローガン「nothing into something(何もないものを、何かに)」を体現するディテールとして位置づけられています。

■カラー展開

・ホワイト

・ブラック

・グレー<koti BEAUTY&YOUTH>限定カラー

・パープル<サンゾー工務店>限定カラー

■価格

10,450円(税込)

■サイズ展開

S/M/L

■取り扱い店舗

<UCDC>

・サンゾー工務店 オフィシャルオンラインストア 他

<koti BEAUTY&YOUTH>

・エイチ ビューティー&ユース

・ユナイテッドアローズ 横浜店

・ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ 名古屋駅店

・ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ 西宮店

・ビューティー&ユース ユナイテッドアローズ ららぽーと福岡店

・ユナイテッドアローズ オフィシャルオンラインストア

