●夏の暑さ対策に効果的なおすすめの方法

気象庁によると2025年夏、猛暑が予想されています。そこで、夏を快適に過ごすための方法や暑さ対策に有効なグッズを紹介します。どのグッズも手軽に導入可能なものばかりなので、ぜひ参考にしてください。人は汗を大量にかくと必要な水分や塩分が体内から流れ出てしまい、人体にさまざまな悪影響を及ぼします。気温が高い夏などは、特に注意が必要です。暑さ対策の一つに、首元を直接冷やす方法や風で涼む方法などが挙げられます。

●首元の暑さ対策におすすめのグッズ

●暑さ対策になるおすすめの扇風機

●夏を快適に過ごすためのクールグッズ

●デジタルグッズを活用して夏を乗り切ろう!

首を冷やしたい場合には、ネックリングやネッククーラーなどを使うのが効果的です。首元には、頸動脈と頸静脈という血液を循環させる役割を担う太い血管があります。これらを冷やすことで体内に冷えた血液を送り、体温が下げられるのです。風で涼をとりたい場合には、首掛け扇風機やハンディファンなどがおすすめです。そのほか、炎天下や倉庫内で作業する人には小型ファンを備えた「空調ファン付きウェア」を活用することで、手軽に涼しく快適な作業環境を得られます。夏の首元の暑さ対策におすすめのグッズは、次の二つです。・サンコー「ネッククーラーSlim TKNNC22」・ドウシシャ「Tempo breeze PCFY-01B」体を効率的に冷やすには、首を冷やすことが有効です。お気に入りを見つけて、万全の暑さ対策をしましょう。サンコー「ネッククーラーSlim TKNNC22」サンコーの「ネッククーラーSlim TKNNC22」は、内蔵された冷却プレートで首を直接冷やすのに役立つ商品です。小型冷蔵庫にも使用されているペルチェ冷却装置を採用しており、ひんやりした冷たさをしっかり実感できます。付属するバッテリーは、最長約120分の使用が可能。夏のちょっとした外出でも、涼しさを維持できるでしょう。ドウシシャ「Tempo breeze PCFY-01B」ドウシシャの「Tempo breeze PCFY-01B」は、送風機能も搭載したペルチェ式ネッククーラーです。送風機能をオンにすると風が吹き出て顔部分に当たるようになっており、効率的に体感温度を下げられます。プレートは温かくもなるため、一年中使える便利グッズです。暑さ対策になるおすすめの扇風機は、次の3製品です。・【首掛け扇風機】エレス「iFan Cool Neck」・【携帯扇風機】ライフオンプロダクツ「plusmore PBAF001」・【空調ファン付きウェア】ジーベック「XE98004-22」タイプの異なる3製品を紹介するので、用途に合わせて選んでください。【首掛け扇風機】エレス「iFan Cool Neck」エレスの「iFan Cool Neck」は、ファン機能と冷却素材の両方を搭載した首掛けが可能な商品です。風向きを上下左右に調整できるほか、風量も3段階に切替可能です。冷却素材部分には、28度以下で凍結するPCMを採用。首元を効率的に冷やせます。【携帯扇風機】ライフオンプロダクツ「plusmore PBAF001」ライフオンプロダクツ「plusmore PBAF001」は、細めに作られていて握りやすいハンディサイズの扇風機です。風量は弱・中・強の3段階のほか、リズム風モード機能を搭載しています。静音設計で、電車内や会社内など、周囲に人がいる場合でも気兼ねなく使える点も魅力です。【空調ファン付きウェア】ジーベック「XE98004-22」ジーベックの「XE98004-22」は、空気漏れが少なく、防風・透湿性に優れた素材を採用。サイドにファンを設置できるため、座って作業する際などでもファンがぶつかる心配がありません。風をしっかりと通せる仕様で、高温多湿の場所での作業にも向いています。最後に、夏を快適に過ごすためのクールグッズを紹介します。・ロッテ「冷却パック ヒヤロン」・ミズノ「アイスタッチクイックドライアンダー」・スパイス「SPICE OF LIFE ウォータークールタオル」・スオ(SUO)「ICE ショルダー」快適に過ごすためには、クールグッズの活用も欠かせません。ここまでに紹介した家電などと併用して、効率的に涼しさを手に入れましょう。ロッテ「冷却パック ヒヤロン」ロッテの「冷却パック ヒヤロン」は、握るだけで急冷できるクールグッズです。コンパクトサイズで、持ち運びにぴったり。どこでも簡単に使えます。クーラーBOXや冷凍庫などで、あらかじめ保冷しておく必要がない点も魅力です。ミズノ「アイスタッチクイックドライアンダー」ミズノの「アイスタッチクイックドライアンダー」は、吸汗速乾性にすぐれた素材を採用し、さらっとした着心地が魅力のアンダーウエアです。ストレッチ性があり、快適な着心地です。消臭・制菌機能もあるため、加齢臭や汗のニオイの原因菌を抑えるのにも役立ちます。スパイス「SPICE OF LIFE ウォータークールタオル」スパイスの「SPICE OF LIFE ウォータークールタオル」は、デザインパターンが豊富にそろった冷感タオルです。タオルに水分を含ませることで、冷たさを感じられます。ポリエステル素材を使用した生地は、サラサラした心地よい肌触りです。スオ(SUO)「ICE ショルダー」スオ(SUO)の「ICE ショルダー」は、「体とショルダーベルトの間が暑く感じる」というお悩みを解決してくれる商品です。本体を冷凍庫・冷蔵庫・冷水で冷やし、リュックやビジネスバッグのショルダーベルトに取り付けて使用します。ランドセルやゴルフバッグのほか、PCバッグやクーラーボックスなど、さまざまなタイプのバッグのストラップ部分に装着できます。今年の夏も、猛暑が予想されています。家電とクールグッズを併用して、夏を快適に過ごせるように工夫しましょう。