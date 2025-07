大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて、夏季限定イベント「Harmonyland Ice Cream Summer」を開催中!

新しい屋内型グリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」も同時オープンしました。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「Harmonyland Ice Cream Summer(ハーモニーランド アイスクリームサマー)/CHARACTER GREETING FUN STUDIO(キャラクターグリーティング ファンスタジオ)」レポート

「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて2025年7月4日より開催されている夏季限定イベント「Harmonyland Ice Cream Summer」とともに、新しい屋内型グリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」が同時オープン!

8月2日からは「大分ハローキティ空港」とハーモニーランドを結ぶラッピングバス「ハーモニーライナー」の実証運行も開始予定です。

新たに誕生した屋内型グリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」では、フォトスタジオをテーマにした2つのお部屋で、キャラクターとのふれあいを楽しむことができます。

夏の暑さを気にせず、キャラクターたちと特別な時間が過ごせる施設です。

「Harmonyland Ice Cream Summer」は、ハーモニーランドならではの夏の大人気イベント。

2025年はアイスクリーム × “しゅわしゅわ”をテーマに、炭酸やクリームソーダをイメージした、涼しさがはじけるスペシャルなイベントが実施されています☆

夏イベント「Harmonyland Ice Cream Summer」

2025年で3回目となるハーモニーランドの夏イベント「Harmonyland Ice Cream Summer(ハーモニーランドアイスクリームサマー)」

限定パレード「Iceful Parade(アイスフルパレード)」では、アイスクリームショップ店員さん風のコスチュームに身を包んだ「ハローキティ」や「ディアダニエル」「シナモロール」たちが登場します。

また、ウォーターショー「BASYA BASHA(バシャバシャ)」では、2025年からキティキャッスル前にバブルが発射される新演出が加わり、映像での出演となる「クロミ」や「ポムポムプリン」たちと共に、“しゅわしゅわ”弾ける泡と水しぶきの演出が楽しめるショーです。

さらに、限定クリアボトルが手に入るかもしれない「Iceful★BINGO!」や、アイスクリームショップ風フロートにキャラクターが乗って登場する「Iceful グリーティング」など、夏の暑さを吹き飛ばす爽やかな企画が盛りだくさん。

園内全体で、見て・感じて・涼しさとかわいさを味わえるコンテンツが展開されています。

夏季限定パレード「Iceful Parade(アイスフルパレード)」

アイスクリームショップの店員さんに扮したキャラクターたちと一緒に、笑顔をたっぷり込めたスペシャルアイスクリーム作り!

フロートはキッチンカーをイメージしたデザインで、巨大バルーン “バボット”など見ているだけでも楽しめる仕掛けが盛りだくさんです。

中でもパレード参加グッズの「アイスバルーン」を振りながら「クッキング!」のかけ声で一緒にアイスを混ぜるシーンでは「子どもと一緒に声を出して参加できて楽しかった」「キャラクターと一緒にアイスを作ってるみたいでテンションが上がった」といった声が寄せられ、親子で夢中になって楽しめる時間となりました。

ウォーターショー「BASYA BASHA(バシャバシャ)」

暑さを吹き飛ばす爽快なウォーターショー「BASYA BASHA」を上演!

「クロミ」「ぐでたま」「シナモロール」「ポムポムプリン」が映像出演し、音楽に合わせて水しぶきが飛び交い、会場全体が水と泡に包まれる大迫力のエンターテイメントです。

2025年は新たに、キティキャッスル前にバブル発射の仕掛けが登場し、ふわふわと舞う泡も楽しめます。

大噴射される水とのコンビネーションで、視界いっぱいに“しゅわしゅわ”が広がり、夏の開放感を存分に味わえる演出です。

イベント初日も、たくさんのゲストがキティキャッスル前に集まり、全身で涼しさを体感していました。

「バシャーンって水が飛んできてめっちゃ楽しかった!」「泡が空から降ってきて、まるで夢の中みたい」といった声が寄せられ、暑さを忘れて夢中になれる、夏ならではの特別な時間を楽しんでいました。

しゅわしゅわ、ひんやり!夏にぴったりの期間限定オリジナルフードメニューやグッズ

フード&スイーツメニューも特別仕様に。

見た目のかわいさはもちろん、暑い日に嬉しいひんやり感や“作って楽しむ”体験も詰まったラインナップになっています。

“しゅわしゅわ”なレモネードにお好きなペンシロップで色付けができる「カラフルレモネード」や、

スペシャルアイス(キュートMIX/クールMIX)

価格:各1,000円(税込)

見た目がかわいい夏にぴったりなアイスなど、思わず写真に収めたくなるメニューが用意されています。

アイスクリームモチーフのオリジナルグッズ

ハーモニーランドでの夏の思い出を持ち帰ることができる、様々なグッズも販売中。

ぬいぐるみ(全6種)

価格:各4,950円(税込)

「ぬいぐるみ」は「Iceful Parade」のコスチュームの特別なデザインです。

オイルインチャーム(全11種)

価格:各1,320円(税込)

キャラクターパーツとキラキラのラメが入った「オイルインチャーム」や

おなまえホルダー(全12種)

価格:各1,870円(税込)

ハーモニーランドオリジナルデザインの「おなまえホルダー」は自分のお土産にはもちろん、家族、友人とお揃いでもかわいいデザインです。

新グリーティング施設「 CHARACTER GREETING FUN STUDIO 」

夏イベントと同時にオープンした新たな屋内型グリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」

2つのスタジオでは、それぞれ異なる世界観の中でキャラクターとの写真撮影やふれあいを楽しめます。

「マイメロディ」や「シナモロール」をはじめとした人気キャラクターが日替わりでゲストをお出迎え。

オープン初日は朝から多くのゲストが訪れました。

受付を済ませたゲストは、わくわくした表情で順番を待ち、いざスタジオに入ると、目の前に広がる世界観に「かわいい…!」と声を上げる様子が随所で見られました。

オープン初日は、「マイメロディ」がお菓子をイメージしたコスチュームで登場。

初対面の瞬間には「かわいすぎて動けなかった…」「目を見て手を振ってくれた!」といった感激の声が次々に上がり、写真を撮る手が止まらないゲストの姿があちこちに見られました。

完全屋内型のため、日差しや天候の心配なく楽しめるのも嬉しいポイント。

「冷房が効いていて、子ども連れでも安心して過ごせた」「背景がどこもかわいくて、何枚も撮ってしまった」と言ったコメントもありました。

ひんやりスイーツや夏仕様の限定グッズも登場し、フォトジェニックなスポットやメニューが盛りだくさん。

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドにて開催されている「Harmonyland Ice Cream Summer」と、新たに誕生した屋内型グリーティング施設「CHARACTER GREETING FUN STUDIO」の紹介でした☆

