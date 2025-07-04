キャンペーン：Ankerが「Amazon プライムデー」に参加。最大50％OFFの製品も 260点以上が対象に
アンカー・ジャパン株式会社は、7月11日（金）から7月14日（月）までAmazonで開催される「プライムデー」において、Ankerグループの製品260点以上を最大50％OFFで販売する。7月8日（火）から7月10日（木）の先行セール期間中も同様の価格で購入できる。
対象製品は、ポータブル電源、モバイルバッテリー、充電器関連、ワイヤレスイヤホン、ロボット掃除機など多岐にわたる。
例えば、ポータブル電源「Anker 757 Portable Power Station」は、50％OFFの8万4,900円。容量は1,229Whでスマートフォンを約100回充電可能。出力1,500Wということで、家電などを含む幅広い機器に給電できるだろう。
セール期間本セール：2025年7月11日（金）0時00分～7月14日（月）23時59分 先行セール：2025年7月8日（火）0時00分～7月10日（木）23時59分
対象製品（一部）
ポータブル電源
・Anker 757 Portable Power Station （PowerHouse 1229Wh）：84,900円（50%OFF）
USB急速充電器
・Anker Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）：4,890円（42%OFF）
モバイルバッテリー
Anker Prime Power Bank（9600mAh, 65W, Fusion）：9,690円（35％OFF）
マグネット式ワイヤレス充電器
Anker MagGo Wireless Charging Station（Foldable 3-in-1）：8,990円（40%OFF）
紛失防止トラッカー
Eufy SmartTrack Card E30 （iPhone用）：2,990円（40%OFF）