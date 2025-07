創業50周年でギネス世界記録(TM)に挑戦＆ 3つの世界記録を達成！三共食品

三共食品は、2025年に創業50周年を迎えるにあたり、2025年7月3日(木)に豊橋市総合体育館にて、社員によるギネス世界記録(TM)に挑戦し、3つの世界記録を達成しました。

三共食品

三共食品は、2025年に創業50周年を迎えるにあたり、2025年7月3日(木)に豊橋市総合体育館にて、社員によるギネス世界記録(TM)に挑戦し、3つの世界記録を達成。

■50周年を迎える三共食品、挑戦と感謝の新たな一歩

2025年、同社は創業50周年という大きな節目を迎えています。

1975年の創業以来、調味料や乾燥食品をはじめとする加工食品の製造・販売を通じて、食卓に笑顔と安心を届けてまいりました。

この50年は、社員一人ひとりの挑戦と努力、そしてお取引先様やお客様のご支援によって築かれた歴史です。

同社では、「いい波(73)に乗ろう!」の語呂にちなんだ記念日として毎年7月3日を「三共の日」と定め、社員や地域とともにさまざまな企画を実施してきました。

これまでには、東京オフィス「TOKYO BASE」の開設や、オリジナルTシャツ配布、工場のリニューアルなど、社員の一体感と前向きなエネルギーを高める取り組みを重ねてきました。

今回、創業50周年を記念し挑むギネス世界記録(TM)プロジェクトは、原点である「挑戦する文化」と「結束する力」を象徴するものです。

そしてこれまでの歩みを振り返り、支えてくださった皆様への「感謝」を伝えるとともに、社員一人ひとりが主役となり、未来へのスタートを切ることで、世界を見据えた新たなステージへの第一歩となりました。

■“50”に込めたギネス世界記録(TM)挑戦

本プロジェクトでは、「50周年」にちなんだ3つの記録に社員が一丸となって挑みました。

(1) 1分間に風船を膨らませた最多数 (50人チーム)

Most balloons blown up in one minute (team of 50)

スピードと息の合ったチームワークが求められるこの記録は、挑戦心と集中力、そして結束力を象徴します。

社員同士が力を合わせ、限界に挑む姿は、これまでの歴史と未来への意志を体現します。

1分間に風船を膨らませた最多数 (50人チーム)

(2) 3分間に単一会場で乾杯をした最多人数 (50人チーム)

Most toasts in three minutes (team of 50)

50人がチームとなり、制限時間内にテンポよく乾杯を繰り返すこの挑戦は、仲間との連携やリズム、一体感を形にします。

乾杯のたびに生まれる笑顔と声援は、同社の“共に進む”精神を象徴します。

3分間に単一会場で乾杯をした最多人数 (50人チーム)

(3) パッケージ入り食品で作った最大の数字

Largest packaged food number

同社ならではの“食”を通じた表現として、包装された自社製品を用いて巨大な「50」の数字を作り上げます。

節目の年をビジュアルで象徴し、社員全員で未来への決意を共有します。

パッケージ入り食品で作った最大の数字

これらの挑戦は、単なる記録更新を目指すものではありません。

創業以来大切にしてきた「挑戦する文化」と「結束する力」を、社員一人ひとりが体感し、次の50年に向けて“世界を見据える一歩”とするための象徴的な取り組みです。

■7月3日「三共の日」のこれまで

同社スローガン「いい波(73)に乗ろう!」の語呂にちなみ、7月3日を「三共の日」と2020年に制定し、毎年さまざまな企画を行っています。

【過去の主な取り組み】

2020年7月3日 東京に新オフィス「TOKYO BASE」を開設

関東での事業拡大に向け、新たな拠点を開設。

2022年7月3日 オリジナルTシャツ配布

“いい波(1173)”の語呂に合わせた、オリジナルTシャツ「1173 Tシャツ」を社員に配布。

2023年7月3日 フルーツサンド配布&工場リニューアル

フルーツサンド配布に加え、同社第二工場である寺沢工場の大幅リニューアルを実施。

2024年7月3日 作りたてフルーツサンドをプレゼント

前年に続き、東京の人気店「禁断果実」による朝一番で作りたての特製フルーツサンドを社員へプレゼント。

特製フルーツサンド

1173 Tシャツ

■プロジェクト概要

名称 :三共食品株式会社 創業50周年記念 ギネス世界記録(TM)挑戦プロジェクト

開催日 :2025年7月3日(木)

開催場所:豊橋市総合体育館 第2アリーナ(愛知県豊橋市)

参加対象:三共食品株式会社 社員

挑戦内容:1. 1分間に風船を膨らませた最多数 (50人チーム)

Most balloons blown up in one minute (team of 50)

2. 3分間に単一会場で乾杯をした最多人数 (50人チーム)

Most toasts in three minutes (team of 50)

3. パッケージ入り食品で作った最大の数字

Largest packaged food number

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 創業50周年でギネス世界記録(TM)に挑戦& 3つの世界記録を達成!三共食品 appeared first on Dtimes.