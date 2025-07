「ラブライブ！」シリーズ15周年キャンペーン開催決定！ μ’sメンバーの限定プライズやコラボカフェ、オリジナル物販、コラボたい焼きを7/12から展開

μ’sがGiGOに降臨!ラブライブ!15周年記念コラボがこの夏アツすぎる!

「ラブライブ!」シリーズ15周年を祝うスペシャルキャンペーンが、GiGOグループ店舗とfanfancy+のタッグで始動!

7月12日(土)から8月31日(日)までの期間、μ’sメンバーの描き下ろしビジュアルを使用した限定プライズ、コラボカフェ、コラボたい焼きなど、ファン垂涎のコンテンツが全国各地で展開されます。

推しに囲まれて“幸せの夏”を過ごす、そんな特別な体験があなたを待っています!

以下プレスリリースより

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は GiGOグループのお店におきまして、「ラブライブ!シリーズ」15周年を記念してコラボキャンペーンを2025年7月12日(土)より開催いたします。

第1弾では「μ’s」の新規描き下ろしイラストを使用した、プライズキャンペーン、コラボカフェ、オリジナル物販、コラボたい焼きを展開いたします。

プライズキャンペーン概要

■開催期間 :2025年7月12日(土)〜 2025年8月31日(月)

■実施店舗 :全国の当社アミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■実施内容 :GiGO限定クレーンゲーム景品の展開、マストバイキャンペーンの開催

GiGO限定景品(プライズアイテム)

キャンペーン開始にあわせて、GiGO限定クレーンゲーム景品が登場いたします。

2025年7月12日(土)より順次登場

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

マストバイキャンペーン

対象台に500円投入でクリアカードを1つお渡しいたします。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

コラボカフェ概要

■店名:GiGOコラボカフェ ラブライブ!シリーズ15周年記念(μ’s)

■期間:2025年7月12日(土)〜8月31日(日)

■開催店舗:

GiGOコラボカフェ秋葉原3号館

GiGOコラボカフェスタンド/札幌ノルベサ・仙台・秋葉原2号館・ささしま・河原町オーパB1F・大阪道頓堀本店・岡山・福岡天神・くまもと

スケジュール

第1弾:2025年7月12日(土)〜8月1日(金)

第2弾:2025年8月2日(土)〜8月15日(金)

第3弾:2025年8月16日(土)〜8月31日(日)

※カフェスタンドは全日フリー入場制となります。ただし、お客さまの来店状況により入場整理券等の配布となる場合がございます。

※カフェスタンドではドリンクのご提供と物販を行います。フード、デザートのご提供および物販購入特典の配布はございません。

※GiGOコラボカフェスタンド秋葉原2号館では物販の取り扱いはございません。

GiGOコラボカフェ オリジナルメニュー

■ドリンクメニュー 各700円 (税込)

<通期/2025年7月12日(土)〜8月31日(日)>

・高坂 穂乃果

・絢瀬 絵里

・南 ことり

・園田 海未

・星空 凛

・西木野 真姫

・東條 希

・小泉 花陽

・矢澤 にこ

・ホットコーヒー

・ホットココア

・アイスウーロン茶

※カフェスタンドでは、クッキー、およびドリンクタグは付きません。あらかじめ、ご了承ください。

※カフェスタンドではアイスウーロン茶ではなく、アイスコーヒーのご提供となります。

※「ラブライブ!シリーズ」メンバーのバースデーにあわせたドリンクを期間限定でご提供いたします。

■フードメニュー 各1,650円(税込)

<第1弾/2025年7月12日(土)〜8月1日(金)>

・凛ちゃんラーメン(復刻)

・僕たちはひとつの光リゾット

<第2弾/2025年8月2日(土)〜8月15日(金)>

・μ’s ミュージックスタート!パスタ(復刻)

・A song for You! You? You!! ホワイトカレー

<第3弾/2025年8月16日(土)〜8月31日(日)>

・音ノ木坂のスクールアイドルμ’s(復刻)

・夏色えがおで1,2,Jump! 冷やし中華

■デザートメニュー

<通期/2025年7月12日(土)〜8月31日(日)>

・15周年デザートプレート 1,650円(税込)

・もぎゅっと“love”で接近中!チョコレートパフェ 1,300円(税込)

・Snow halationパフェ 1,300円(税込)

※期間によってメニュー内容の変更を予定しております。

※フードメニュー・デザートプレートは、ファーストオーダー時にはおひとり様いずれか1品のみご注文いただけます。

※アレルギーや持病をお持ちのお客さまで不安な点などございましたら、スタッフまでお問い合わせください。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

メニュー特典

フード1品ご注文につきチケット風クリアカードが、ドリンク1杯、またはパフェ1品をご注文につきオリジナルコースターがランダムでもらえます。

通期:2025年7月12日(土)〜8月31日(日)

チケット風クリアカード/全9種・ランダム

オリジナルコースターは期間によってデザインの変更を予定しております。

第1弾:2025年7月12日(土)〜8月1日(金)

第2弾:2025年8月2日(土)〜8月15日(金)

第3弾:2025年8月16日(土)〜8月31日(日)

オリジナルコースター/各弾全9種・ランダム

※なくなり次第、配布終了となります。あらかじめご了承ください。

バースデーカードプレゼント!

カフェ開催期間中にバースデーを迎える、「ラブライブ!シリーズ」メンバーのバースデーカードをプレゼントします。

津島 善子 2025年7月13日(日)〜

唐 可可 2025年7月17日(木)〜

矢澤 にこ 2025年7月22日(火)〜

高海 千歌 2025年8月1日(火)〜

高坂 穂乃果 2025年8月3日(木)〜

鬼塚 夏美 2025年8月7日(月)〜

優木 せつ菜 2025年8月8日(火)〜

大沢 瑠璃乃 2025年8月31日(日)

※いずれもなくなり次第配付終了となります。

※期間中、カフェをご利用されたお客さまおひとり様につき、お会計時に1枚お渡しいたします。 お土産屋

■GiGO コラボカフェオリジナルグッズ

<2025年7月12日(土)発売予定>

・ホログラムハート缶バッジ(μ’s)(全9種・ランダム) 600円(税込)

<2025年8月1日(土)発売予定>

・箔押しミニ色紙(μ’s) (全9種・ランダム) 710円(税込)

・スタンド付デフォルメアクリルキーホルダー〜GiGO Tシャツver.〜(μ’s) (全9種・ランダム) 770円(税込)

※絵柄はお選びいただけません。 ※スタンド付デフォルメアクリルキーホルダーについては、絵柄によってサイズが異なります。 ■fanfancy+オリジナルグッズの販売

fanfancy+のオリジナルグッズをコラボカフェ・コラボカフェスタンドでも販売します。

<2025年7月12日(土)発売予定>

・μ’s アクリルフレーム&アクリルスタンドセット(全9種) 3,410円

・μ’s ミニキャラアクリルスタンド(全9種・ランダム) 880円(税込)

・μ’s アクリルカードセット(全9種・ランダム) 770円(税込)

・μ’s ハート缶バッジアクリルフレーム(全1種) 2,530円(税込)

・μ’s ぬいぐるみポーチ(全1種) 3,520円(税込)

リンク先:

https://shop.fancy-fukuya.co.jp/store/u_page/topics3.aspx?ucpid=UC000200

■購入特典



お土産屋にて商品のお会計2,000円(税込)ごとに限定クリアブロマイドを1枚プレゼントいたします。

※カフェスタンドでは購入特典の配布はございません。

※お好きな絵柄をお選びいただけます。

※なくなり次第、配布終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

▲第1弾(全1種類) 2025年7月12日(土)〜 ▲第2弾(全1種類) 2025年8月1日(土)〜

■オンライン販売

GiGOコラボカフェオリジナルグッズを「GiGO MALL」にて通信販売いたします。

リンク先 https://shop.gigo-mall.com/



【販売期間】

第1弾:2025年7月14日(月)12:00〜8月31日(日)23:59

第2弾:2025年8月4日(月)12:00〜8月31日(日)23:59

※商品はなくなり次第終了となります。

※一部取り扱いのない商品や、購入点数の制限を設けさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

※GiGO MALLではGiGOコラボカフェオリジナルグッズのみお取り扱いとなります。

≪GiGOコラボカフェ & お土産屋に関する注意事項≫

・カフェへの入場は事前予約制となります。

・予約入場申込みやその他の詳しい注意事項に関しましては、GiGO コラボカフェ公式HPをご確認ください。

■コラボたい焼きの販売

期間中μ’s焼きの販売をおこないます。

μ’s焼き(600円/税込)1個購入ごとにミニクリアファイル(全9種・ランダム)が1個貰えます。

開催店舗:GiGOのたい焼き秋葉原

営業時間:11:00〜20:00 ※予告なく変更となる場合があります。

販売期間:2025年7月12日(土)〜8月31日(日)

≪GiGOのたい焼きに関する注意事項≫

・μ’s焼きは1日の販売数量に制限がございます。なくなり次第終了となります。

・たい焼きの絵柄およびコースターの種類はお選びいただけません。

・その他の詳しい注意事項に関しましては、GiGOのたい焼き秋葉原公式Xをご確認ください。

■著作権表記:



©2013 PL! ©2017 PL!S ©2022 PL!N ©2024 PL!SP ©PL!HS

© GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

・ラブライブ!×GiGO×fanfancy+ 特設サイト

https://campaign.gendagigo.jp/2507/lovelive_otonokizaka/

・GiGOコラボカフェ ラブライブ!シリーズ15周年記念 第1弾

https://tempo.gendagigo.jp/cafe25/lovelive_otonokizaka/

・『ラブライブ』公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/