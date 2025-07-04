【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42723.10 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42583.20 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41344.29 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41029.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40829.20 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40455.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39997.30 6日移動平均線
39810.88 ★日経平均株価4日終値
39759.08 均衡表転換線(日足)
39567.28 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39336.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39086.63 均衡表基準線(日足)
39075.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38942.07 新値三本足陰転値
38729.63 均衡表転換線(週足)
38678.78 25日移動平均線
38010.92 200日移動平均線
37790.28 ボリンジャー:-1σ(25日)
37719.01 均衡表雲上限(週足)
37642.66 26週移動平均線
37321.21 13週移動平均線
37002.79 75日移動平均線
36978.45 均衡表雲上限(日足)
36901.77 ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36013.27 ボリンジャー:-3σ(25日)
35949.18 ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64 均衡表基準線(週足)
35567.21 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表雲下限(日足)
34255.70 ボリンジャー:-2σ(26週)
33813.21 ボリンジャー:-2σ(13週)
32562.22 ボリンジャー:-3σ(26週)
32059.22 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 59.20(前日72.62)
ST.Slow(9日) 65.39(前日82.61)
ST.Fast(13週) 94.06(前日93.89)
ST.Slow(13週) 93.58(前日93.52)
［2025年7月4日］
株探ニュース