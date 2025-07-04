　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42723.10　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42583.20　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41344.29　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41029.62　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40829.20　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40455.79　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39997.30　　6日移動平均線

39810.88　　★日経平均株価4日終値

39759.08　　均衡表転換線(日足)
39567.28　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39336.14　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39086.63　　均衡表基準線(日足)
39075.20　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38729.63　　均衡表転換線(週足)
38678.78　　25日移動平均線
38010.92　　200日移動平均線
37790.28　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37719.01　　均衡表雲上限(週足)
37642.66　　26週移動平均線
37321.21　　13週移動平均線
37002.79　　75日移動平均線
36978.45　　均衡表雲上限(日足)
36901.77　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36013.27　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35949.18　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
35567.21　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表雲下限(日足)
34255.70　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33813.21　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32562.22　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32059.22　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　59.20(前日72.62)
ST.Slow(9日)　　65.39(前日82.61)

ST.Fast(13週)　 94.06(前日93.89)
ST.Slow(13週)　 93.58(前日93.52)

［2025年7月4日］

株探ニュース