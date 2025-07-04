

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42723.10 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42583.20 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41344.29 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41029.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40829.20 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40455.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39997.30 6日移動平均線



39810.88 ★日経平均株価4日終値



39759.08 均衡表転換線(日足)

39567.28 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39336.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39086.63 均衡表基準線(日足)

39075.20 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38942.07 新値三本足陰転値

38729.63 均衡表転換線(週足)

38678.78 25日移動平均線

38010.92 200日移動平均線

37790.28 ボリンジャー:-1σ(25日)

37719.01 均衡表雲上限(週足)

37642.66 26週移動平均線

37321.21 13週移動平均線

37002.79 75日移動平均線

36978.45 均衡表雲上限(日足)

36901.77 ボリンジャー:-2σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36013.27 ボリンジャー:-3σ(25日)

35949.18 ボリンジャー:-1σ(26週)

35822.64 均衡表基準線(週足)

35567.21 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表雲下限(日足)

34255.70 ボリンジャー:-2σ(26週)

33813.21 ボリンジャー:-2σ(13週)

32562.22 ボリンジャー:-3σ(26週)

32059.22 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 59.20(前日72.62)

ST.Slow(9日) 65.39(前日82.61)



ST.Fast(13週) 94.06(前日93.89)

ST.Slow(13週) 93.58(前日93.52)



［2025年7月4日］



株探ニュース

