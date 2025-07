イオンモールを舞台に実際にプレイヤーとなって謎を解く！イオンモール謎解き探偵の事件簿-時限爆弾を解除せよ

イオンモールは、2025年7月18日(金)〜8月31日(日)の期間中、3府県(大阪府・奈良県・和歌山県)にて本格謎解きイベント『イオンモール謎解き探偵の事件簿-時限爆弾を解除せよ-』を開催します。

イオンモール謎解き探偵の事件簿-時限爆弾を解除せよ-

開催期間 :2025年7月18日(金)〜8月31日(日)

開催会場 :関西のイオンモール13店舗(下記「開催会場」参照)

参加費 :無料

参加条件 :LINEアプリが必要となります

筆記用具を持ってのご参加をおすすめします。

※筆記用具はお客さま自身で用意ください。

■開催会場

〈大阪府〉

・イオンモール茨木

・イオンモール大日

・イオンモール四條畷

・イオンモール鶴見緑地

・イオンモール堺鉄砲町

・イオンモール堺北花田

・イオンモールりんくう泉南

・イオンモール日根野

・イオン藤井寺ショッピングセンター

〈奈良県〉

・イオンモール奈良登美ヶ丘

・イオンモール大和郡山

・イオンモール橿原

〈和歌山県〉

・イオンモール和歌山

※問題用紙の配布場所は各イオンモールで異なります。

このイベントはイオンモールを舞台に実際にあなたがプレイヤーとなって謎を解いていく体験型のゲームです。

イオンモール館内で手に入る問題用紙を見ながら館内の謎を辿りLINEで回答しよう。

※この謎解きを体験するにはLINEアプリが必要です。

問題用紙にある二次元コードより、専用アカウントを友だち登録してください。

■ストーリー

平和なイオンモールに、ある日1通の謎のメッセージが届いた。

「このモールに爆弾を仕掛けた。

解除できなければ、XX時に爆発する。

解除の鍵は――このモールのどこかにある。」

犯人も正体も目的も不明。

解除のヒントは、モール内のあちこちに巧妙に隠されている。

依頼を受けたのは、数々の難事件を解決してきた優秀な探偵のあなた。

爆発までのタイミリミットが迫る中、

あなたはイオンモールの平和を守ることができるのか?

時限爆弾イメージ

【爆発までのタイミリミットが迫る】

優秀な探偵のあなたならきっと爆弾の“解除コード”を導き出せるはず!

