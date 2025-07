「PLAN BEAR(プランベア)」は、洗剤いらず!水だけで油汚れがスルッと落ちるクロス「プランベア 水だけで落ちる 油汚れクロス」を2025年7月4日にAmazonにて先行販売を開始します。

PLAN BEAR「プランベア 水だけで落ちる 油汚れクロス」

サイズ : 約30cm×30cm

内容 : 2枚入り

カラー : グレー、ブラウン

用途 : 水拭き・乾拭き、キッチン・家電・鏡・メガネ等

発売日 : Amazonにて7月4日に先行販売開始

商品紹介: グレー、ブラウン

「PLAN BEAR(プランベア)」は、洗剤いらず!水だけで油汚れがスルッと落ちるクロス「プランベア 水だけで落ちる 油汚れクロス」を2025年7月4日にAmazonにて先行販売を開始。

日々の家事で厄介な汚れ代表「油汚れ」。

ズボラな方にも手軽にできる掃除アイテムが登場です。

水に濡らして拭くだけで、こびりついた油汚れや頑固な汚れをスピーディーに落とすことができます。

洗剤不要だから手軽で経済的。

掃除のハードルを下げてくれます。

■洗剤不要!水で拭くだけで油汚れを簡単オフ

独自の【ハニカム構造】が汚れをしっかりキャッチ。

どの方向からでも拭き取りやすく、コンロ周りや、レンジフード、電子レンジ、冷蔵庫などのベタベタ油汚れも水拭きだけでOKです。

洗剤不要!特殊ハニカム構造が汚れをキャッチ

■使用後のクロスも“水だけで洗える”

クロスに施した特殊加工【Truly(トゥルーリー)加工】の防汚効果により、通常はなかなか取れない油汚れ等が水洗いだけで簡単に落ちやすくなります。

洗濯しても耐久性が高く、繰り返し使えてとても経済的です。

※全ての汚れに対して効果があるわけではありません。

※エッジのロックに使用している糸はTruly未加工です。

お手入れも“水だけでOK”!Truly加工でクロス自体が汚れにくい

■イヤなニオイもブロック!抗菌・防臭で清潔つづく

【DEOFACTOR加工】により、ニオイの原因となる細菌の増殖を抑制、キッチン特有の“生乾き臭”の発生を抑え、使用中も収納中も清潔な状態が続きます。

厚手のクロスにありがちな乾きにくさもなく、拭き掃除が気軽に続けられます。

※全ての細菌の増殖を抑制するわけではありません。

生乾き臭にサヨナラ!抗菌・防臭のDEOFACTOR採用

■スマートフォンやPC画面にも。

家中どこでも使える万能クロス

30cm×30cmと使いやすいサイズ感で、コンロの角部分や隙間にも届きやすくお手入れがはかどります。

コンロやレンジ周りの油汚れはもちろん、食器や調理器具、シンクなどの汚れ落としにも大活躍。

キッチン以外にも、テーブルやフローリング、家具、家電製品など、様々な場所のお掃除にも。

乾拭きも可能で、鏡、照明カバー、メガネ、スマートフォンまで、家中どこでも大活躍です。

拭くだけで汚れが落ち、洗うだけでキレイが続く。

その手軽さが、きっと毎日の掃除を変えてくれます。

キッチン以外でも大活躍!水拭き・乾拭きどちらもOK

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 洗剤いらず!PLAN BEAR「プランベア 水だけで落ちる 油汚れクロス」 appeared first on Dtimes.