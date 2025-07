【ASUS:Amazonプライムデー】 7月8日より開催

ASUS JAPANは、7月8日より開催される「Amazonプライムデー」にて販売予定の対象商品の一部を公開した。

本セールではゲーミングモニターや周辺機器などの人気製品が最大28%オフの特別価格で販売される。対象商品にはゲーミングモニタ「VG249QM1A」、スタンダードモニター「VA249QGS」、ゲーミング周辺機器「ROG HARPE ACE MINI 黒」などがラインナップしている。

ゲーミングモニタ「VG249QM1A」

スタンダードモニター「VA249QGS」

ゲーミング周辺機器「ROG HARPE ACE MINI 黒」

ゲーミングモニタ

スタンダードモニター

型番 セール参考価格 参考OFF率 VG249QM1A 24,800円 16.78% XG259CS-J 21,800円 18.66% VG27AQ5A 29,800円 17.59%型番 セール参考価格 参考OFF率 VA249QGS 37,800円 21.71% VY279HGR 11,800円 21.07% VY249HGR 14,980円 17.52% MB169CK-J 17,980円 17.29% VA27UCPS 14,980円 16.68%

ゲーミング周辺機器

型番 セール参考価格 参考OFF率 ROG HARPE ACE MINI 黒 37,800円 17.20% ROG HARPE ACE MINI 白 16,210円 15.45% ROG RAIKIRI 9,530円 14.14% ROG FALCHION ACE HFX 23,024円 28.32% ROG CETRA II CORE MoonLight 6,611円 17.99%

