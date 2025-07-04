¸µÇµÌÚºä46Ãæ¸µÆü²ê¹á¤µ¤ó¡¢Ç¥¿±¤òÈ¯É½¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ºòÇ¯Æ±¤¤Ç¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤È·ëº§
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÃæ¸µÆü²ê¹á¤µ¤ó¡Ê¤Ê¤«¤â¤È¡¦¤Ò¤á¤«¡¢29¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤ÆÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2017Ç¯À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ä²ÚÎï¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿Ãæ¸µÆü²ê¹á
¡¡Ãæ¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢¸µµ¤¤ËËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÇÛÎ¸¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ð»º¤¬¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Î¤¿¤á°ìÄê´ü´Ö¤ªµÙ¤ß¤òÄºÂ×¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤Î»Ò¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¸µ¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯8·î¡¢ÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¡Ö¤Ò¤á¤¿¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£2017Ç¯8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤È·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢2018Ç¯¤«¤é¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2017Ç¯À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ä²ÚÎï¤ÊÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿Ãæ¸µÆü²ê¹á
¡¡Ãæ¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢¸µµ¤¤ËËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÇÛÎ¸¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¸µ¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯8·î¡¢ÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¡Ö¤Ò¤á¤¿¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£2017Ç¯8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤È·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢2018Ç¯¤«¤é¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2024Ç¯2·î¤Ë¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£