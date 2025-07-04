◎経済統計・イベントなど

◇７月７日

０８：３０　日・毎月勤労統計調査
０８：５０　日・外貨準備高
１４：００　日・景気動向指数（速報値）
１５：００　独・鉱工業生産
１８：００　ユーロ・小売売上高

◇７月８日

０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１０：３０　日・５年物国債の入札
１０：３０　豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１３：３０　豪・豪中央銀行が政策金利発表
１４：００　日・景気ウオッチャー調査
１５：００　独・貿易収支
１５：４５　仏・経常収支
※日・閣議

◇７月９日

０４：００　米・消費者信用残高
０８：５０　日・マネーストック
１０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　中・消費者物価指数
１０：３０　中・生産者物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・卸売在庫
２３：００　米・卸売売上高

◇７月１０日

０３：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
０８：０１　英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０　日・国内企業物価指数
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・２０年物国債の入札
１４：００　日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
※タイ市場が休場

◇７月１１日

０２：１５　米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）の理事が講演
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００　独・消費者物価指数（改定値）
１５：００　英・鉱工業生産
１５：００　英・製造業生産指数
１５：００　英・商品貿易収支
１５：００　英・貿易収支
１５：４５　仏・消費者物価指数（改定値）
※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

◇７月１２日

０３：００　米・月次財政収支



◎決算発表・新規上場など

○７月７日

決算発表：カルラ<2789>，ネクステージ<3186>，メディ一光Ｇ<3353>，ＷＮＩウェザ<4825>，トーセイ<8923>，ジャパニアス<9558>

○７月８日

決算発表：タビオ<2668>，サーラ<2734>，ハニーズＨＤ<2792>，わらべや<2918>，ウエルシア<3141>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，京進<4735>，ｎｏｔｅ<5243>，ＥＲＩＨＤ<6083>，エスクロＡＪ<6093>，中北製<6496>，ライフコーポ<8194>，スローガン<9253>，ＣＳＰ<9740>，ジュンテン<9835>，吉野家ＨＤ<9861>

○７月９日

決算発表：ＡＢＣマート<2670>，トレファク<3093>，アズ企画<3490>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ベル２４ＨＤ<6183>，ゲームウィズ<6552>，古野電<6814>，ライトオン<7445>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，宝＆ＣＯ<7921>，タカキュー<8166>，プログリット<9560>，天満屋ス<9846>，ミニストップ<9946>

○７月１０日

決算発表：コシダカＨＤ<2157>，キャンドゥ<2698>，大黒天<2791>，セブン＆アイ<3382>，ツルハＨＤ<3391>，アレンザＨＤ<3546>，メディアドゥ<3678>，大有機<4187>，ウイングアク<4432>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＯＳＧ<6136>，技研製<6289>，竹内製作所<6432>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，スギＨＤ<7649>，４℃ホールデ<8008>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，イズミ<8273>，フジ<8278>，イオンＦＳ<8570>，ブックオフＧ<9278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，乃村工芸社<9716>，イオンディラ<9787>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>ほか

○７月１１日

決算発表：タマホーム<1419>，エスプール<2471>，イオン九州<2653>，カネ美食品<2669>，イートアンド<2882>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，銚子丸<3075>，ドトル日レス<3087>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，コメダ<3543>，ＩＧポート<3791>，イオンファン<4343>，ダイト<4577>，北興化<4992>，ＱＰＳ研究所<5595>，マルゼン<5982>，ローツェ<6323>，前沢工業<6489>，アイドマＨＤ<7373>，良品計画<7453>，イオン北海<7512>，進和<7607>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，イオン<8267>，モリト<9837>ほか

出所：MINKABU PRESS