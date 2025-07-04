来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど



◇７月７日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・外貨準備高

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・鉱工業生産

１８：００ ユーロ・小売売上高



◇７月８日



０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

※日・閣議



◇７月９日



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：５０ 日・マネーストック

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高



◇７月１０日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※タイ市場が休場



◇７月１１日



０２：１５ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）の理事が講演

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出



◇７月１２日



０３：００ 米・月次財政収支







◎決算発表・新規上場など



○７月７日



決算発表：カルラ<2789>，ネクステージ<3186>，メディ一光Ｇ<3353>，ＷＮＩウェザ<4825>，トーセイ<8923>，ジャパニアス<9558>



○７月８日



決算発表：タビオ<2668>，サーラ<2734>，ハニーズＨＤ<2792>，わらべや<2918>，ウエルシア<3141>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，京進<4735>，ｎｏｔｅ<5243>，ＥＲＩＨＤ<6083>，エスクロＡＪ<6093>，中北製<6496>，ライフコーポ<8194>，スローガン<9253>，ＣＳＰ<9740>，ジュンテン<9835>，吉野家ＨＤ<9861>



○７月９日



決算発表：ＡＢＣマート<2670>，トレファク<3093>，アズ企画<3490>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ベル２４ＨＤ<6183>，ゲームウィズ<6552>，古野電<6814>，ライトオン<7445>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，宝＆ＣＯ<7921>，タカキュー<8166>，プログリット<9560>，天満屋ス<9846>，ミニストップ<9946>



○７月１０日



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，キャンドゥ<2698>，大黒天<2791>，セブン＆アイ<3382>，ツルハＨＤ<3391>，アレンザＨＤ<3546>，メディアドゥ<3678>，大有機<4187>，ウイングアク<4432>，久光薬<4530>，明光ネット<4668>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＯＳＧ<6136>，技研製<6289>，竹内製作所<6432>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，スギＨＤ<7649>，４℃ホールデ<8008>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，イズミ<8273>，フジ<8278>，イオンＦＳ<8570>，ブックオフＧ<9278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，乃村工芸社<9716>，イオンディラ<9787>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>ほか



○７月１１日



決算発表：タマホーム<1419>，エスプール<2471>，イオン九州<2653>，カネ美食品<2669>，イートアンド<2882>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，銚子丸<3075>，ドトル日レス<3087>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，コメダ<3543>，ＩＧポート<3791>，イオンファン<4343>，ダイト<4577>，北興化<4992>，ＱＰＳ研究所<5595>，マルゼン<5982>，ローツェ<6323>，前沢工業<6489>，アイドマＨＤ<7373>，良品計画<7453>，イオン北海<7512>，進和<7607>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，イオン<8267>，モリト<9837>ほか



出所：MINKABU PRESS