ラッキーデーにぴったりの彩りを。ミュウミュウから夏の新作スモールレザーグッズが登場

7月12日、8月5日、8月11日は、大安と一粒万倍日が重なる縁起の良い日とされ、財布など日常的に持ち歩くアイテムを新調するには絶好のタイミング。そんな“ラッキーデー”にぴったりなアイテムが、ミュウミュウ(Miu Miu)のスモールレザーグッズ コレクションに加わります。Courtesy of Miu Miu新たに登場したのは、ヴィンテージライクなブラウンカラーを基調にした、夏らしい温もりを感じさせるラインアップ。やわらかな手触りとミニマルな質感が魅力のソフトカーフシリーズには、ウイスキーイエローやライトブルーのレザーフリンジチャームをあしらったデザインが加わり、ミュウミュウらしいひねりの効いた表情を見せています。

Courtesy of Miu Miuカードケースやショルダーストラップ付きウォレットのほか、バッグチャームとしても活躍するストラップ付きミニポーチやエアポッズケースなど、日常に寄り添うアクセサリーがそろいます。機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムたちは、思いがけない幸運の瞬間に寄り添う、ポジティブなチャームのような存在です。Courtesy of Miu Miuクラシカルなムードを引き立てるナッパレザーシリーズからは、ウォレットバッグとしても使えるラージサイズのショルダーストラップ付きウォレットが登場。コンパクトでありながら十分な収納力を誇る三つ折りウォレットや、日常使いにうれしいラウンドジップのカードケースなど、多彩なスタイルがそろい、自分らしい“お守りアイテム”を選ぶ楽しさが広がります。Courtesy of Miu Miuさらに、ブランドを象徴するマテラッセレザーや、シンプルで上品なヴィッテロダイノレザーシリーズには、パステルカラーやボルドーといった夏らしい新色が仲間入り。ラフィアやキャンバスの軽やかなサマーバッグとの相性も良く、コーディネートにやさしく華やぎを添えてくれます。Courtesy of Miu Miuそして、ミュウミュウらしい遊び心が光るのが、マイクロチャーム「Trick(トリック)」シリーズ。ウォレットやバッグ、スニーカーなどを自由にカスタマイズできるこのチャームは、ラッキーデーの気分を盛り上げる、ささやかで特別なアクセントに。まるで小さな魔法を忍ばせるように、持つ人の個性を軽やかに演出します。#MiuMiuお問い合わせ:ミュウミュウ クライアントサービスTel: 0120.451.993