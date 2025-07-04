WBO¡½AP²¦¼Ô¤ÇWBO4°Ì¡¦Æ£ÅÄ·ò»ù¡¡¡Ö°µÅÝÅª¥¤¥³¡¼¥ëKO¡×¡¡V3Àï¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ä©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë´°¾¡ÀÀ¤¦
¡¡¡þ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡WBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Æ£ÅÄ·ò»ù¡ÊÄë·ý¡Ë¡Ô12²óÀï¡Õ¥·¥à¡¦¥Ï¥Î¥¯¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡Ê2025Ç¯7·î5Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥¢¥Þ10´§¤ÇWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÆ£ÅÄ·ò»ù¡Ê31¡áÄë·ý¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß57¡¦0¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¡£Ä©Àï¼Ô¤ÇÆ±µé3°Ì¥·¥à¡¦¥Ï¥Î¥¯¡Ê30¡á´Ú¹ñ¡Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î57¡¦1¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç8ÀïÁ´¾¡4KO¤ÎÆ£ÅÄ¤Ï¼¡Àï¤Ç¥×¥í½é¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Áê¼ê¡£¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÊý¤¬·Ð¸³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤à¤·¤í¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£Àè·î15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿WBO¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï4°Ì¤ËÉâ¾å¡£¡Ö¤¤¤¤Ãå²ÐºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¡Ë¾å¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤â¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¾¡¤ÁÊý¼¡Âè¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¤³¦Ä©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡À¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÆâÍÆ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë°ìÀï¡£¡Ö¡Ê¾¡¤Ã¤Æ¡ËÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°µÅÝÅª¥¤¥³¡¼¥ëKO¡£120¡½108¡Ê¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤éKO¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÁ°²ó¤Î»î¹ç¤Ç³Ø¤ó¤À¡×¤Èº£²ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅÝ¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£º£Ç¯1·î¡¢Æ±µé1°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥«¥µ¥Þ¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë9²ó½ªÎ»TKO¾¡¤Á¤·¤¿»î¹ç°Ê¾å¤Ë°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Ë²Ý¤¹¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¾ðÇ®¡£¤¤¤Ä¤â±ö¤Ã¤Ý¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡¢º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£