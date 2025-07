7月19日 発売予定

ポケモンは、同社オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて夏のお出かけに大活躍するポケモンたちのグッズを7月19日に発売する。

本商品は夏の外出にぴったりなTシャツなどのアパレルやぬいぐるみポシェットなどのグッズが展開される。

ラインナップには「麦わらハット モクロー」、「キッズキャップ ゲッコウガ」、「Tシャツ Happy Sunny Day」、「ぬいぐるみポシェット パモ」などがある。

Tシャツ Happy Sunny Day KIDS 110cm/130cm 価格:各2,750円

Tシャツ Happy Sunny Day Free 価格:3,850円

ファッショングラス Happy Sunny Day KIDS 価格:1,870円

キッズキャップ ゲッコウガ 価格:3,300円

麦わらハット モクロー 54cm/58cm 価格:各3,520円

ぬいぐるみポシェット パモ 価格:2,640円

フード付きタオル リザードン KIDS 価格:3,520円

モンスターボールケース入り冷感タオル Happy Sunny Day 価格:2,200円

しゃぼん玉であそべるフィギュア ピカチュウ 価格:1,210円

ダイカットストロー式ボトル Happy Sunny Day マリル 価格:1,375円

カラビナ付きボトルホルダー Happy Sunny Day 価格:880円

ぷっくりシール Happy Sunny Day 価格:440円

塗り絵つきスケッチブック Happy Sunny Day 価格:484円

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

