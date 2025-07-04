【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（5月）15:45
予想　0.2%　前回　-1.4%（前月比)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（5月）18:00
予想　N/A　前回　-2.2%（前月比)
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)

【スイス】
雇用統計（6月）16:00
予想　N/A　前回　2.8%（失業率（季調前）)
予想　N/A　前回　2.9%（失業率（季調済）)

【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（6月）17:30
予想　48.4 　前回　47.9

※予定は変更されることがあります。