【ユーロ圏】

フランス鉱工業生産指数（5月）15:45

予想 0.2% 前回 -1.4%（前月比)



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（5月）18:00

予想 N/A 前回 -2.2%（前月比)

予想 N/A 前回 0.7%（前年比)



【スイス】

雇用統計（6月）16:00

予想 N/A 前回 2.8%（失業率（季調前）)

予想 N/A 前回 2.9%（失業率（季調済）)



【英国】

建設業PMI（購買担当者景気指数）（6月）17:30

予想 48.4 前回 47.9



※予定は変更されることがあります。

外部サイト