これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（5月）15:45
予想 0.2% 前回 -1.4%（前月比)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（5月）18:00
予想 N/A 前回 -2.2%（前月比)
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
【スイス】
雇用統計（6月）16:00
予想 N/A 前回 2.8%（失業率（季調前）)
予想 N/A 前回 2.9%（失業率（季調済）)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（6月）17:30
予想 48.4 前回 47.9
※予定は変更されることがあります。
フランス鉱工業生産指数（5月）15:45
予想 0.2% 前回 -1.4%（前月比)
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（5月）18:00
予想 N/A 前回 -2.2%（前月比)
予想 N/A 前回 0.7%（前年比)
【スイス】
雇用統計（6月）16:00
予想 N/A 前回 2.8%（失業率（季調前）)
予想 N/A 前回 2.9%（失業率（季調済）)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（6月）17:30
予想 48.4 前回 47.9
※予定は変更されることがあります。