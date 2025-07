Adoが現在、自身2度目のワールドツアー<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>を敢行中だ。7月2日(水)にはミラノ・Unipol Forum公演を持ってヨーロッパ篇が終了した。 ◆ライブ写真 ヨーロッパ各地でのライブには現地のファンが集結し、開場前からグッズを求め朝から長蛇の列を成していた。開場から開演までの時間はAdoコールやウェーブなどライブへの期待を存分に表現するファンたちが会場の熱気を高めていた。 そしてライブがスタートすると会場の熱気は一気に上昇。「うっせぇわ」や「唱」などのヒット曲に加え、今回のワールドツアーでは、アーティストSiaの名曲「Chandelier」のカバーを披露。世界的な名曲ということもあり、各公演大合唱に。なお、先月配信されたグローバルに活躍するUKダンス・ミュージック・シーンの代表的DJ/プロデューサーJax Jonesとのコラボ楽曲「Stay Gold」も披露。 2日に行われたミラノ公演のMCでは、今回のワールドツアーについてや現地のファンに向けて「私イタリア料理だーいすき。マルゲリータ大好き。モッツァレラ大好き。ジェノベーゼ大好き。とっても大好き!Grazie!」とメッセージを届けた。 各地の会場全体が一体となる圧巻のステージ模様は、一部Ado StaffのSNSに投稿されている。 2025年4月26日にさいたまスーパーアリーナからスタートした、今回のワールドツアー<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>は、アジア・オセアニアを周り、ヨーロッパまでと早くも前半が終了。7月からツアー後半となる10日シアトル公演を皮切りに北米、中南米を周遊し、8月24日にハワイのホノルルで最終公演を迎える。また現在、ツアーのチケットは世界24都市25公演でソールドアウト。 なお、ワールドツアーの後には11月に東京ドーム、京セラドームでの凱旋公演も控えている。 <Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll> April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6May 08 Manila Mall of AsiaMay 11 Taipei Linkou ArenaMay 15 Seoul KINTEX […]

