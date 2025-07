世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。 ◆本人による歌唱アドバイス 動画 演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲(本人歌唱指導付き)」の第19回目。 今回は純烈「二人だけの秘密」、田中あいみ「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」、花咲ゆき美「みれんの花」、恵谷昌史「あの子はドッチッチ」を、本人の歌唱アドバイス動画とともに紹介しよう。(協力:日本クラウン) ■純烈「二人だけの秘密」 3人体制になってから初の新曲は、デビューから15周年記念曲。ポップなムード歌謡といった感じの楽曲で、作曲を担当したのは、これまでも多くの楽曲を純烈に提供してきた幸耕平。明るいムードがコンサートの会場を一体にするであろう、楽しい1曲だ。カップリングには白川(Aタイプ)、酒井(Bタイプ)、後上(Cタイプ)のそれぞれのソロ曲を収録したものを3バージョン同時にリリース。 白川はドラマティックでムーディな歌謡曲。酒井は少しキザでシリアスな楽曲、でも弱気な男の歌。後上はロマンティックなバラードと、三者三様に持ち味を伝える楽曲が揃っている。3人の声がしっかり魅力的に響いているところに、気合が入っていることが感じ取れる。 「二人だけの秘密」2025年6月11日リリース ◾︎AタイプCRCN-8749 定価:¥1,500(税抜価格 ¥1,364) 【収録曲】 ◾︎BタイプCRCN-8750 定価:¥1,500(税抜価格 ¥1,364) 【収録曲】 ◾︎CタイプCRCN-8751 定価:¥1,500(税抜価格 ¥1,364) 【収録曲】 関連リンク◆純烈 オフィシャルサイト◆純烈 配信リンク ■田中あいみ「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」 昨年リリースした所ジョージと木梨憲武とのコラボ曲、「仁川エアポート with 所ジョージ」と「ドアを開けてみた with 木梨憲武」は、演歌業界の外にまで評判が伝わるほどの話題曲となったが、今回はその第2弾。 作詞・作曲が所ジョージという点は前回と変わらず。前回は所ジョージと木梨憲武をそれぞれ別々の曲にフィーチャーしたが、今回は2人が同時に参加。ファンキーなクラヴィネットから始まるところから、前作のダンス路線を踏襲したのかと思いきや、既に話題となっているPVの通りのビッグバンド路線。サックスには武田真治が参加。 そしてフロントの3人は、艶やかな白い衣装で、木梨憲武はサングラス、所ジョージはなんとエンジェルギターを持っている。ということはあの方々のパロディでもあるわけですね。木梨憲武はそこからさらに西部警察の大門風に発展させてるのがさすが。ところで、あの方から借りてきたエンジェルギターは、撮影中に恐れていたトラブルが起きたようで……。ともかく、田中あいみさんの歌声は今回も絶好調で炸裂しております。 「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」 2025年7月30日リリースCRCN-8764 定価:¥1,500(税抜価格 ¥1,364)6 月 14 日先行配信スタート 【収録曲】1. NAZO with 木梨憲武・所ジョージ作詩:所ジョージ / 作曲:所ジョージ / 編曲:矢吹俊郎2. 魅力作詩:所ジョージ / […]

