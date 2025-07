クジラ夜の街が、ニューシングル「REAL FANTASY」を7月23日に配信リリースすることを発表した。 これは昨夜行われた結成8周年記念ライブ<QUJILA 8th ANNIVERSARY “REAL×FANTASY”>にて解禁されたもの。 本日7月4日よりTikTokとYouTubeでの先行配信に合わせて、ミュージックキーホルダーが抽選で当たるTikTok投稿キャンペーンもスタートしている。 この楽曲は同公演のために書き下ろした新曲で、宮崎一晴(Vo, G)からは以下のコメントが届いている。 ◆ ◆ ◆ 僕は表現技法における、劇中劇とか、入れ子構造とか、メタフィクションとかってのが好きで、それを音楽って土俵でどこまで軽やかに再現できるのか、やってみたかった。 一聴では、うぶなラブソングに「聴こえる」ように作っています。でもよくよく聴くと文字酔いしちゃうくらいWミーニングの応酬です。穿った見方せずにそのまま額面通り受け取ってもらっても構いませんし、意地悪な聴き方をするのも楽しそうです。何にも考えずとりあえず踊るってのもアリです。サウンドは凄く元気いっぱいで嬉しい気持ちになれます。 ファンタジーを創るバンドにも「リアル」があります。これはそういった、舞台裏のどうしようもない現実味を捩じ込んだ偏屈で爽快なロックナンバーです。 ◆ ◆ ◆ 配信シングル「REAL FANTASY」2025年7月23日 (水)リリース※7月10日放送の文化放送「M!LK吉田仁人のレコメン!」にて初オンエア 【Pre-add/Pre-saveキャンペーン】各種配信サイトにて、楽曲を事前予約(Pre-add/Pre-save)した方全員にジャケットステッカーをプレゼントPre-Add / Pre-Save応募ページhttps://form.run/@cr-realfantasy 【TikTok投稿キャンペーン】公式音源を使用してくれた方に抽選で【クジラ夜の街ミュージックキーホルダー】もプレゼント※詳細はオフィシャルサイトやSNSなどをチェック <ONE MAN LIVE-タイトル未定->2026年2月28(土)会場:六本木EXシアターOPEN / START:17:00 / 18:00詳細はオフィシャルサイトまで 関連リンク◆クジラ夜の街 オフィシャルサイト◆クジラ夜の街 オフィシャルX◆クジラ夜の街 オフィシャルInstagram◆クジラ夜の街 オフィシャルYouTube

