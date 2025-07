電子ペーパー技術の第一人者であるE Inkが、ノートPC向けの「画期的な電子ペーパー・タッチパッド・ソリューション」を発表しました。具体的には、カラー電子ペーパーとノートPC用タッチパッドを組み合わせて、タッチパッド部分に各種情報を表示する事ができるというものです。E Ink Utilizes Intel® Smart Base to Launch Innovative ePaper with Touch-Enabled Application, Ushering in a New Interactive AI PC Experience

https://www.eink.com/news/detail/E-Ink-Utilizes-Intel-Smart-Base%20to-Launch-Innovative-ePaper-with-Touch-Enabled-ApplicationE Inkによると、当該モジュールはIntel Smart Baseエコシステムが提供する開発ツールとリファレンスアーキテクチャによって開発されたもので、超薄型でエネルギー効率に優れた、AI PC設計に最適化されたモジュールになっているとのこと。このモジュールを搭載することで、ノートPCのタッチパッド部分に電子ペーパーディスプレイをシームレスに統合することができ、鮮明な見た目と低消費電力、斬新なインタラクティブ体験を提供するとのことです。搭載イメージはこんな感じ。電子ペーパーは「読みやすい」「消費電力が少ない」「太陽光下でも視認性が高い」と、モバイル端末の補助ディスプレイとして最適な利点を持っています。E Inkは、このタッチパッドディスプレイを搭載した場合、電源がオフの時でも天気予報を見たり、メモをとったり、会議の記録を表示したり、パーソナライズされたカバーアートを表示したりできると述べています。なお、具体的な搭載端末の情報などはまだ発表されていません。既存のタッチパッドとの置き換えが可能かどうか等も不明です。