【ボルチモア ブラックエースVer.】 2026年2月 発売予定 価格:21,890円

海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「ボルチモア ブラックエースVer.」を2026年2月に発売する。価格は21,890円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ユニオン所属のボルチモア型重巡洋艦「ボルチモア」が、着せ替え「ブラックエース」の姿で1/6スケールフィギュア化したもの。

チューブトップのスポーツウェア姿が魅力的で、トレーナーを脱ぎかけている様子や手に持ったテニスラケット、肩からかけたスポーツバッグなどの小物も、フィギュアで見事に再現している。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/6スケール サイズ:全高 約300mm 素材:PVC、ABS

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd.

(C)2017 Yostar, Inc.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。