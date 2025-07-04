日向坂46富田鈴花1st写真集、書店特典ポスター5種＆ポストカード7種解禁 第2回YouTube生配信も決定【鈴花サーキット】
【モデルプレス＝2025/07/04】日向坂46・富田鈴花が8月5日に発売する1st写真集「鈴花サーキット」（光文社）より、書店特典ポスター5種と、ポストカード7種が解禁。また7月10日に日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、第2回目写真集発売記念生配信の実施が決定した。
【写真】日向坂46富田鈴花、素肌輝くランジェリー姿
本誌の書店特典は、折り目なしB3ポスターとポストカード。折り目なしB3ポスターの特典が添付されるのは、セブンネットショッピング、SHIBUYA TSUTAYA、星野書店、HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMV＆BOOKS SHINSAIBASHIの5書店。ポストカード特典が付くのは、紀伊國屋書店、＠Loppi・HMV（HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI除く）、楽天ブックス、ヨドバシカメラ（京都店・オンライン）、三省堂書店、TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA除く）、タワーレコードの7書店となる。
また7月10日に第2回目記念生配信の実施が決定。この配信に合わせ、7月10日0時〜23時59分の24時間限定でSony Music Shopで販売される写真集では、写真集未掲載カット使用のB3サイズ特典ポスター（折り目なし）と、さらにW特典としてドライブ中の富田の写真を用いた「GOGO！すーじードライブステッカー」付きの写真集が販売。ポスターとステッカーの絵柄は後日解禁となる。
本写真集は、卒業を目前にした富田がオーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。心から旅を楽しむ富田の素顔が詰まったロードムービーのような1作となる。
また、大胆な水着姿や初ランジェリーショットも。オーストラリアの美しいロケーションの中、夢だったという写真集で、身長165センチ・グループ最強とも言われるパーフェクト・スタイルを披露している。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46富田鈴花、素肌輝くランジェリー姿
◆富田鈴花1st写真集、書店特典ポスター5種＆ポストカード7種解禁
本誌の書店特典は、折り目なしB3ポスターとポストカード。折り目なしB3ポスターの特典が添付されるのは、セブンネットショッピング、SHIBUYA TSUTAYA、星野書店、HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMV＆BOOKS SHINSAIBASHIの5書店。ポストカード特典が付くのは、紀伊國屋書店、＠Loppi・HMV（HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI除く）、楽天ブックス、ヨドバシカメラ（京都店・オンライン）、三省堂書店、TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA除く）、タワーレコードの7書店となる。
◆富田鈴花、1st写真集「鈴花サーキット」
本写真集は、卒業を目前にした富田がオーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。心から旅を楽しむ富田の素顔が詰まったロードムービーのような1作となる。
また、大胆な水着姿や初ランジェリーショットも。オーストラリアの美しいロケーションの中、夢だったという写真集で、身長165センチ・グループ最強とも言われるパーフェクト・スタイルを披露している。（modelpress編集部）
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