【もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep】 7月12日 発売予定 価格:各3,740円

ポケモンは、同社オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep」シリーズを7月12日に発売する。価格は各3,740円。

本商品は睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep」に登場するポケモンたちをイメージしたぬいぐるみで再現したもの。ラインナップはデデンネ・キテルグマ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの全5種類。

また、7月12日~18日の期間中、「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」の2周年を記念して、全国のポケモンセンター・ポケモンストア、ポケモンセンターオンラインで買い物をすると「Pokémon Sleepひっくり返して寝ステッカー」がもらえるキャンペーンを実施。

ステッカーは、ニャオハ・ホゲータ・クワッスの3種類で、それぞれ、「Pokémon Sleep」アプリ内で、ステッカーに登場しているポケモンと出会うことができるシリアルコードが付いている。

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみニャオハ

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみホゲータ

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみクワッス

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみデデンネ

もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみキテルグマ

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.