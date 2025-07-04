「2025年上半期TV番組出演ランキング」発表 バナナマン設楽統が2023年以来の総合TOP【一覧】
【モデルプレス＝2025/07/04】テレビの放送内容をテキスト化した「TVメタデータ」を提供する株式会社エム・データが7月4日、「2025年上半期TV番組出演ランキング」を発表。お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、2023年上半期以来の総合トップに輝いた。
【写真】今田美桜「すっぴん？」と話題のドアップショット
1位：設楽統（バナナマン）：333回
2位：川島明（麒麟）：328回
3位：澤部佑（ハライチ）：324回
4位：林修：285回
5位：平子祐希（アルコ&ピース）：284回
6位：山里亮太（南海キャンディーズ）：279回
7位：ノブ（千鳥）：257回
8位：有吉弘行：255回
9位：林佑香：240回
10位：山内健司（かまいたち）：226回
10位：井上裕介（NON STYLE）：226回
12位：今田美桜：221回
12位：高橋茂雄（サバンナ）：221回
14位：松尾駿（チョコレートプラネット）：220回
15位：日村勇紀（バナナマン）：217回
16位：博多大吉（博多華丸・大吉）：216回
16位：春日俊彰（オードリー）：216回
16位：吉村崇（平成ノブシコブシ）：216回
19位：濱家隆一（かまいたち）：214回
19位：長田庄平（チョコレートプラネット）：214回
19位：DAIGO（BREAKERZ）：214回
NHKを含む東京キー局全ての局に一定回数（10回以上）出演している、マルチな活躍を見せる人物のランキング「2025年上半期TV番組マルチ出演ランキング」では、有吉弘行が初のトップ。やす子が3位にランクインした。
2024年下半期と2025年上半期を比較し、東京地区地上波キー局で放送されたテレビ番組に出演した人物を対象としたランキング「2025年上半期急上昇TV番組出演ランキング」では、連続テレビ小説「あんぱん」出演の今田美桜、北村匠海がトップに。その他、原菜乃華、竹野内豊らがランクインした。（modelpress編集部）
1位：有吉弘行：255回
2位：濱家隆一（かまいたち）：214回
3位：やす子：206回
4位：大久保佳代子（オアシズ）：172回
5位：朝日奈央：164回
【女性】
1位：今田美桜：201回
2位：江口のりこ：148回
3位：原菜乃華：116回
4位：浅田美代子：98回
5位：川栄李奈：91回
6位：河合優実：89回
7位：蓮佛美沙子：82回
8位：飯島直子：75回
9位：Koki,：74回
10位：上白石萌歌：73回
【男性】
1位：北村匠海（DISH//）：181回
2位：吉田鋼太郎：125回
3位：安田顕（TEAM NACS）：107回
4位：竹野内豊：100回
5位：阿部サダヲ（グループ魂）：89回
6位：阿部寛：78回
7位：直川貴博：77回
8位：尾込泰徠：75回
9位：田村亮：74回
10位：横浜流星：72回
【Not Sponsored 記事】
【写真】今田美桜「すっぴん？」と話題のドアップショット
◆「2025年上半期TV番組出演ランキング」発表
1位：設楽統（バナナマン）：333回
2位：川島明（麒麟）：328回
3位：澤部佑（ハライチ）：324回
4位：林修：285回
5位：平子祐希（アルコ&ピース）：284回
6位：山里亮太（南海キャンディーズ）：279回
7位：ノブ（千鳥）：257回
8位：有吉弘行：255回
9位：林佑香：240回
10位：山内健司（かまいたち）：226回
10位：井上裕介（NON STYLE）：226回
12位：今田美桜：221回
12位：高橋茂雄（サバンナ）：221回
14位：松尾駿（チョコレートプラネット）：220回
15位：日村勇紀（バナナマン）：217回
16位：博多大吉（博多華丸・大吉）：216回
16位：春日俊彰（オードリー）：216回
16位：吉村崇（平成ノブシコブシ）：216回
19位：濱家隆一（かまいたち）：214回
19位：長田庄平（チョコレートプラネット）：214回
19位：DAIGO（BREAKERZ）：214回
◆「マルチ出演ランキング」なども発表
NHKを含む東京キー局全ての局に一定回数（10回以上）出演している、マルチな活躍を見せる人物のランキング「2025年上半期TV番組マルチ出演ランキング」では、有吉弘行が初のトップ。やす子が3位にランクインした。
2024年下半期と2025年上半期を比較し、東京地区地上波キー局で放送されたテレビ番組に出演した人物を対象としたランキング「2025年上半期急上昇TV番組出演ランキング」では、連続テレビ小説「あんぱん」出演の今田美桜、北村匠海がトップに。その他、原菜乃華、竹野内豊らがランクインした。（modelpress編集部）
◆2025年上半期TV 番組マルチ出演ランキング
1位：有吉弘行：255回
2位：濱家隆一（かまいたち）：214回
3位：やす子：206回
4位：大久保佳代子（オアシズ）：172回
5位：朝日奈央：164回
◆「2025年上半期急上昇TV番組出演ランキング」
【女性】
1位：今田美桜：201回
2位：江口のりこ：148回
3位：原菜乃華：116回
4位：浅田美代子：98回
5位：川栄李奈：91回
6位：河合優実：89回
7位：蓮佛美沙子：82回
8位：飯島直子：75回
9位：Koki,：74回
10位：上白石萌歌：73回
【男性】
1位：北村匠海（DISH//）：181回
2位：吉田鋼太郎：125回
3位：安田顕（TEAM NACS）：107回
4位：竹野内豊：100回
5位：阿部サダヲ（グループ魂）：89回
6位：阿部寛：78回
7位：直川貴博：77回
8位：尾込泰徠：75回
9位：田村亮：74回
10位：横浜流星：72回
【Not Sponsored 記事】