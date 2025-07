CROWN HEADが7月2日に新曲「鬼灯」を配信リリースした。本楽曲はフジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」にて放送中のTVアニメ『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』のオープニングテーマとなっている。 本作アニメは、中国bilibiliで2025年5月に配信を開始し、配信から約2週間で再生数1,000万回以上を記録した本格中華ファンタジー作品の日本語吹き替え版。「鬼灯」はこのアニメのために書き下ろされ、CROWN HEADとしての音楽の幅の広さを感じさせてくれる楽曲に仕上がった。 また、楽曲の一部を聞くことができるアニメノンクレジット映像も公開されている。 2nd Digital Single「鬼灯」 2025年7月2日 配信スタートhttps://crownhead.lnk.to/hozukiPR B8station 『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』 ≪放送日時≫毎週(水)25時15分~25時45分 ※関東ローカル※第2話は25時30分~26時放送 ≪BSフジ放送日時≫7月9日スタート 毎週(水)24時~24時30分 ※放送時間は変更の可能性がございます。 ≪キャスト≫樊凌霄(ファン・リンシャオ)/流鋒芒(リウ・フォンマン):増田俊樹谷霊(グー・リン):石見舞菜香白漣素(バイ・リエンスー):日高里菜白檀殊(バイ・タンシュー):子安武人段菀(ドワン・イエ):逢坂良太月彤(ユエ・トン):渡辺明乃程曦(チョン・シー):小林大紀 ≪主題歌≫【オープニング・テーマ】CROWN HEAD 『鬼灯』 ≪クレジット表記≫© bilibili 改編自哔哩哔哩漫画人気作品《鲲吞天下》 原作者:黙 【本PV】https://youtu.be/XVd5ejftuHs【公式HP】https://b8station.tv/tenseisoushu/【公式X(旧Twitter)】https://x.com/b8station【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@b8station 関連リンク ◆CROWN HEAD オフィシャルサイト◆CROWN HEAD ユニバーサルミュージックHP

