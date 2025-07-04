°û¿©Å¹³«¶È¤Î56ºÐ·Ý¿Í¡¢°ì»þ»ñ»º£²²¯±ß¤â³ô²ÁË½Íî¤Ç8000Ëü±ß¿á¤Èô¤Ö¡Ö¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ß¤¿¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¡Ê56¡Ë¤¬3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¥Þ¥ëÈëÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¡¢»ñ»º¤ò8000Ëü±ß¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
11Ç¯¤Þ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¸¥ã¥ê¥º¥à¤Ç³èÆ°¤·¡¢12Ç¯¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤ò³«¶È¤·¤¿»³²¼¤Ï¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤ò¾¦É¸ÅÐÏ¿¤·¤¿¤È¤·¡Ö¤½¤Î¾¦É¸¸¢¤òÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
1¤«¤é»Ï¤á¤¿¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤Î¾¦É¸¸¢¤òÇäµÑ¤·¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¤¿¤á¤Æ¤¿¤ª¶â¤È¡¢¾¦É¸¸¢¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç1²¯±ß¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅê»ñ¤ÎÊý¤Ø¥É¥ó¡×¤È1²¯±ß¤ò¸µ¼ê¤Ë22Ç¯¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÀ®¸ù¡£Áí»ñ»º¤¬2²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ýÏ¿¤«¤éÌó3¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¡¢»³²¼¤Ï¡Ö¡Ê3¥±·îÁ°¤Î¡Ë¼ýÏ¿¤«¤é¥È¥é¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçË½Íî¤¬µ¯¤¤Æ¡£2²¯¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬8000Ëü±ß¿á¤Èô¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¡¢8000Ëü±ß»ñ»º¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·»³²¼¤Ï¡Ö8000Ëü±ß¤Ã¤ÆÂç¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Ã¤È¤Ø¤³¤à¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¡Ø8000Ëü±ß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿!¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ø¤³¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡Ö»¥Â«¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ8000Ëü±ß¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¦¤ï¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ø¤³¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£