ORANGE RANGE¤¬¡ÈÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¼ê½ñ¤²Î»ì¥¬¥é¥±ーÉ÷ÊÉ»æ¤ä¥®¥ã¥ëÊ¸»ú¡õ¥®¥ã¥ë¥Ôー¥¹¼Ì¿¿¤òÏ¢Åê¡ª¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ÆÎÞ¡×
¢£INI¤È¤Î¥á¥í¤¤¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¥³¥é¥ÜÆ°²è¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛORANGE RANGE¤Î¡ÈÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¥¬¥é¥±ーÉ÷ÊÉ»æ¤Ê¤É①～④
ORANGE RANGE¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤ÎMVÎáÏÂver.¤¬7·î2Æü¡á²Æ¡Ê¤Ê¤Ä¡Ë¤ÎÆü¤Ë¸ø³«¡£¡ÈÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤¬72¸Ä¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Ï2007Ç¯¥ê¥êー¥¹¤ÎORANGE RANGE¡¢17ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø～¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹～¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
MV¤Ë¤Ï·Ý¿Í¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬Ê¿À®¤ÎÃË»Ò¹âÀ¸¡¦½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÊ±¤·¤Æ½Ð±é¡£2024Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¤Ë¤Æ·è¾¡¤ÎÌ¡ºÍ¤ÇORANGE RANGE¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Í¥¿¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ORANGE RANGE¸ø¼°X¤Ï¡¢MV¤ÎÈ¿¶Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥È¤òÏ¢Åê¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¬¥é¥±ーÉ÷¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛÊÉ»æ¤Ç¤¹¡£¤´ºº¼ý¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Î²Î»ì¤¬¼ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎORANGE RANGE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿ÊÉ»æ¤ò¸ø³«¡£¡È¥é¥¤¥È¡É¡Èµ¡Ç½¡É¡È¥«¥á¥é¡É¤Ê¤É¡¢¥¬¥é¥±ー¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ü¥¿¥ó¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ï¤³¤ì¡×¤È¼êºî¤ê¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ÆÎÞ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸ø¼°X¤Ï¡ÖŽÚ¡³¤ã¡¢¡Ü¡·ŽÉ¤¹(¢ø¡í¤ñ¤Ã¦Ó¡Ê¤¤¤ä¡¢¥Ê¥Ä¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡Ë¡×¤ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ëÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤ä¤·¤Ã¤Ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¬¥é¥±ー¡¢¥ê¥×¥È¥ó¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ôー¥¹¤Î»ÅÊý¤Þ¤ÇÊ¿À®¤é¤·¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ç¥³¤Ã¤¿¥¬¥é¥±ー¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¤³¤ì¤â¡Ö¥®¥ã¥ëÊ¸»ú¥Ê¥Ä¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿ORANGE RANGE¤Ï7·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø2025 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤Ç¡¢INI¤ÎÃÓºêÍý¿Í¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¦ÅÄÅç¾¸ã¡¦À¾Þ«¿Í¤È¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤ò¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¤½¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤º¤é¤·¿§¤Ã¤Ý¤¤ÌÜÀþ¤ò¸«¤»¤ëÀ¾¤ÈRYO¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿¶¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤¦ÃÓºê¤ÈÅÄÅç¤âÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Ï4¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÄù¤á³ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¾¤¯¤ó¥á¥í¤¤¡×¡ÖRYO¤µ¤ó°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¤È¡¢INI¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤â»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£