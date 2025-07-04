【上半期急上昇TV出演】『あんぱん』今田美桜＆北村匠海がともに1位に【一覧あり】
テレビ番組・CMのリサーチを行うエム・データは4日、2024年下半期と25年上半期を比較し、東京地区地上波キー局で放送されたテレビ番組に出演した人物を対象とした「2025年上半期急上昇TV番組出演ランキング」を発表した。
【一覧】江口のりこ＆川栄李奈も！上半期急上昇TV番組出演ランキングTOP10
女性部門では1位の今田美桜を筆頭に、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）出演者たちがランキングを席巻。男性部門も1位の北村匠海を筆頭に、同様の結果となった。
■「2025年上半期急上昇TV番組出演ランキング」
【女性】
1位：今田美桜 201回
2位：江口のりこ 148回
3位：原菜乃華 116回
4位：浅田美代子 98回
5位：川栄李奈 91回
6位：河合優実 89回
7位：蓮佛美沙子 82回
8位：飯島直子 75回
9位：Koki, 74回
10位：上白石萌歌 73回
【男性】
1位：北村匠海（DISH//） 181回
2位：吉田鋼太郎 125回
3位：安田顕（TEAM NACS） 107回
4位：竹野内豊 100回
5位：阿部サダヲ（グループ魂） 89回
6位：阿部寛 78回
7位：直川貴博 77回
8位：尾込泰徠 75回
9位：田村亮 74回
10位：横浜流星 72回
【調査概要】
・期間：2025年1月1日〜6月30日
・調査対象：NHK総合（Eテレ除く）、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で放送されたテレビ番組（再放送含む）にレギュラー出演、ゲスト出演した人物
※通販番組、通販コーナー、ナレーションや吹き替えなど声のみの出演は対象外
※マルチ出演ランキングは、上記対象の全ての局に各10回以上出演している人物が対象
※放送局所属のアナウンサーは総合ランキング、急上昇ランキングの対象外
※人物カテゴリはエム・データ社の独自基準で区分。男性・女性については、実際の性別ではなく、キャラクターとしての男性枠・女性枠で分類
※グループでの出演回数が同数の場合、グループ名で記載
【一覧】江口のりこ＆川栄李奈も！上半期急上昇TV番組出演ランキングTOP10
女性部門では1位の今田美桜を筆頭に、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）出演者たちがランキングを席巻。男性部門も1位の北村匠海を筆頭に、同様の結果となった。
【女性】
1位：今田美桜 201回
2位：江口のりこ 148回
3位：原菜乃華 116回
4位：浅田美代子 98回
5位：川栄李奈 91回
6位：河合優実 89回
7位：蓮佛美沙子 82回
8位：飯島直子 75回
9位：Koki, 74回
10位：上白石萌歌 73回
【男性】
1位：北村匠海（DISH//） 181回
2位：吉田鋼太郎 125回
3位：安田顕（TEAM NACS） 107回
4位：竹野内豊 100回
5位：阿部サダヲ（グループ魂） 89回
6位：阿部寛 78回
7位：直川貴博 77回
8位：尾込泰徠 75回
9位：田村亮 74回
10位：横浜流星 72回
【調査概要】
・期間：2025年1月1日〜6月30日
・調査対象：NHK総合（Eテレ除く）、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ（東京地区地上波キー局）で放送されたテレビ番組（再放送含む）にレギュラー出演、ゲスト出演した人物
※通販番組、通販コーナー、ナレーションや吹き替えなど声のみの出演は対象外
※マルチ出演ランキングは、上記対象の全ての局に各10回以上出演している人物が対象
※放送局所属のアナウンサーは総合ランキング、急上昇ランキングの対象外
※人物カテゴリはエム・データ社の独自基準で区分。男性・女性については、実際の性別ではなく、キャラクターとしての男性枠・女性枠で分類
※グループでの出演回数が同数の場合、グループ名で記載