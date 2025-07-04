¡Ö¿¦Ì³¾å¤ÎÎ©¾ì°ÍÑ¤·Íø±×ÄÉµá¡×¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡¡»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¸µÉôÄ¹¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡¦È³¶â200Ëü±ß¤ÎÍºáÈ½·è
¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¸µÉôÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡¢È³¶â200Ëü±ß¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¾Ú·ôÂå¹ÔÉôÌç¤ÇÉôÄ¹¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÊÒ»³È¥Èï¹ð¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤«¤é¤Î¤ª¤è¤½2Ç¯´Ö¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÀµ¤Ë³ô¤Î¼è°ú¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡Ö¿¦Ì³¾å¤ÎÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÍø±×¤òÄÉµá¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¸øÊ¿À¤È·òÁ´À¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢°ìÈÌÅê»ñ²È¤Î¿®Íê¤ò¼º¤ï¤»¤ë°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊÒ»³Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡¢È³¶â200Ëü±ß¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¹¹ÔÍ±Í½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«¼ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£