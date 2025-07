【初音ミク キョンシーVer.】 2026年10月 発売予定 価格:24,200円

デザインココは、フィギュア「初音ミク キョンシーVer.」をオンラインストア「COCOストア」にて7月4日より予約受付を開始した。発売は2026年10月を予定し、価格は24,200円。

本商品はイラストレーター・本田ロアロ氏の描き下ろしイラスト「初音ミク キョンシーVer.」を元に1/7スケールフィギュア化したもの。

うらめしそうに垂れた両手と、ぴんと伸びた足がキョンシーらしい独特のポーズを表現しつつ、どこか愛らしさを感じさせる造形となっている。左頬をぷくっと膨らませた不満げな表情、袖口の繊細なフリルや三つ編みも丁寧に造形されている。

透き通るような白い肌の質感、数珠の繊細な光沢感、そして緻密なグラデーションで表現された髪色も美しい仕上がりとなっている。

また、イラストでは見えなかった背中の開いた衣装も造形されている。台座はひび割れた石畳と黒い柵が配され、ダークで幻想的な世界観を演出。

1/7スケール

サイズ:全高約233mm(台座含む)

Art by 本田ロアロ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net