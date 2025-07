Creepy Nutsが7月5日(土)に新曲「眠れ」を配信リリースすることが決定した。同楽曲は今夜23時30分より全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送されるTVアニメ『よふかしのうた Season2』のエンディングテーマに起用されている。 アニメ『よふかしのうた』は、累計発行部数530万部(電子含む)を超えるコトヤマ原作の人気コミックスを原作とした作品。夜に眠れずに過ごす不登校の少年・夜守コウが、吸血鬼の少女七草ナズナと出会い、夜の世界に魅了されていくストーリーが描かれる。今作Season2では、ナズナの記憶に迫るドラマや、吸血鬼を狩る探偵・鶯餡子(うぐいす・あんこ)との衝突が物語の鍵を握る。 作品タイトル『よふかしのうた』そのものが、Creepy Nutsの同名楽曲にインスパイアされたものであることから、Creepy Nutsは2022年放送のSeason1でも楽曲を全面担当。OP「堕天」、ED「よふかしのうた」、挿入歌「ロスタイム」と作品と深く結びついた音楽性でファンを魅了してきた。 そして『よふかしのうた Season2』のオープニングテーマとなる「Mirage」は本日4日より配信がスタートとなった。こちらは6月6日にアニメPVが公開となるのと同時に「Mirage」のショートサイズバージョンがTikTokとInstagramにて先行配信されている。 新曲「眠れ」の配信リリースに先駆けて、各種音楽配信サービスでは事前予約もスタートしている。 ◆ ◆ ◆ ■メンバーコメント (R-指定) 「Mirage」Season1で描かれたのは夜のカラッとした優しさとそこに救われた者達の避難所としての側面。対してSeason2で描かれるのは、夜の湿っぽさと未練や後悔を投棄する場所としての側面。そしてそれと折り合いをつけようともがく大人達の姿。よふかし歴20年の自分にはどうしても他人事とは思えず…朝昼に生きなきゃ良い加減手を切らなきゃと思いながらズルズルと…そんな自分と夜のただれた関係について描いた楽曲になっています。 「眠れ」ガキの頃から夜が好きだった9時に寝るのは何か嫌だったこんなフレーズから始まる”よふかしのうた”ですが、大人達が何故9時に寝かせようとしていたのか自分にも子供が出来てやっと分かった気がします。こんな楽しくて危なっかしいモンそう簡単に教える訳にはいかないですからね…いや、教えるもんでも与えるもんでも無く勝手に大人の目を掻い潜って自分で奪い取るもんなのかもしれません。俺にとっての夜や音楽はそうでした。その時が来るまでは、まだまだ独り占めさせてもらおうと思います。 ◆ ◆ ◆ リリース情報 ■デジタルシングル「Mirage」 TVアニメ『よふかしのうた Season2』オープニングテーマ2025.7.4 Digital Releasehttps://smar.lnk.to/Mirage ■デジタルシングル「眠れ」 TVアニメ『よふかしのうた Season2』エンディングテーマ2025.7.5 Digital release配信予約リンクhttps://smar.lnk.to/Nemure ノイタミナ TVアニメ『よふかしのうた Season2』 ≪放送日時≫7月4日(金)スタート 毎週(金)23時30分~24時 ≪出演者≫夜守コウ:佐藤 元七草ナズナ:雨宮 天朝井アキラ:花守ゆみり桔梗セリ:戸松 遥平田ニコ:喜多村英梨本田カブラ:伊藤 静小繁縷ミドリ:大空直美蘿蔔ハツカ:和氣あず未夕 真昼:小野賢章秋山昭人:吉野裕行鶯 餡子:沢城みゆき星見キク:佐藤利奈七草ハル:内田真礼エルジー:杉田智和他 ≪原作≫コトヤマ『よふかしのうた』(小学館「少年サンデーコミックス」刊) ≪スタッフ≫監督:板村智幸副監督:滝沢いづみ、三好なお脚本:横手美智子キャラクターデザイン:佐川 遥音楽:出羽良彰美術監督:内藤 健色彩設計:きつかわあさみ色彩設計補佐:橋上あきら撮影監督:土本優貴編集:榎田美咲音響監督:木村絵理子アニメーション制作:ライデンフィルム ≪主題歌≫オープニング・テーマ:Creepy Nuts『Mirage』(Sony Music Labels Inc.)エンディング・テーマ:Creepy Nuts『眠れ』(Sony Music Labels Inc.) ≪クレジット表記≫©2025コトヤマ・小学館/「よふかしのうた」製作委員会 【公式HP】 https://yofukashi-no-uta.com【公式X】@yofukashi_pr【公式Instagram】@yofukashi_pr【フジテレビアニメ公式YouTubeチャンネル】 […]

