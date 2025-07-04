ÍèÇ¯¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇUFC³«ºÅ¡ª¡©¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·×²èÈ¯É½¡ÖÉßÃÏÆâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢ÃæÀ¾Éô¥¢¥¤¥ª¥ï½£¥Ç¥â¥¤¥ó¤Ç¤Î½¸²ñ¤Ç±éÀâ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ËÊÆ¹ñ·ú¹ñ250¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë½Ë²ì¹Ô»ö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖUFC¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯7·î4Æü¤Î·ú¹ñ250¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¡¢º£¸å¼Â»Ü¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Î³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï2´üÌÜ½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï°ÎÂç¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÅªÀáÌÜ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°¦¹ñ¿´¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¼«¿È¤Îµá¿´ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï·ú¹ñ250¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡ÖUFC¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖUFC¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇUFC¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¹¤¤ÅÚÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÜÀß¤ò·ú¤Æ¤ë¡Ä¤¤¤ä¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥¤¥Ê¤¬·ú¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ç¥¤¥Ê¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎºÇ¹â¤ÎÂ¸ºß¤À¡×¤ÈUFC¤Î¥Ç¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈCEO¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤Ï2Ëü¡Á2Ëü5000¿Íµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥×¥í¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£UFC¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±éÀâ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢UFC¤ÎX¸ø¼°ÆüËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¡¢º£²ó¤Î·×²è¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éUFC¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÍè¾ì¤·¡¢¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀ¸´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£