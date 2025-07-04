キリンジ堀込泰行＆のん、ORANGE RANGE、ゆずが平成の名曲披露！『テレ東音楽祭2025〜夏〜』第2弾アーティスト発表
7月9日17時30分放送の『テレ東音楽祭2025〜夏〜』の出演アーティスト第2弾として、アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、矢井田瞳、ゆずの出演が発表された。
【写真】時代を撃ち抜いたヒット曲持つアーティストがずらり！
堀込泰行（ex.キリンジ）＆のんが民放のテレビで初歌唱。平成の名曲「エイリアンズ」を披露する。
ゆずとアニポケがスペシャルコラボし、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマの新曲「GET BACK」のテレビ初披露を含むSPメドレー。さらに名曲「夏色」を歌唱。ゆずのパフォーマンスにピカチュウが駆けつける。
ORANGE RANGEがテレ東の制作フロアをジャックし、「以心電信」を熱唱する。
特別企画「ひと花咲かせた伝説のアーティスト」として、一発で時代を撃ち抜いた大ヒット曲を持つアーティストを1980年から1年ごとに紹介する。参加アーティストは、アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D‐51、なかざわけんじ（元H2O）、花＊花、藤岡藤巻、前田有嬉（元Whiteberry）、矢井田瞳（50音順）。
『テレ東音楽祭2025〜夏〜』は、テレビ東京系にて7月9日17時30分放送。
堀込泰行（ex.キリンジ）＆のんが民放のテレビで初歌唱。平成の名曲「エイリアンズ」を披露する。
ゆずとアニポケがスペシャルコラボし、テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマの新曲「GET BACK」のテレビ初披露を含むSPメドレー。さらに名曲「夏色」を歌唱。ゆずのパフォーマンスにピカチュウが駆けつける。
ORANGE RANGEがテレ東の制作フロアをジャックし、「以心電信」を熱唱する。
特別企画「ひと花咲かせた伝説のアーティスト」として、一発で時代を撃ち抜いた大ヒット曲を持つアーティストを1980年から1年ごとに紹介する。参加アーティストは、アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D‐51、なかざわけんじ（元H2O）、花＊花、藤岡藤巻、前田有嬉（元Whiteberry）、矢井田瞳（50音順）。
『テレ東音楽祭2025〜夏〜』は、テレビ東京系にて7月9日17時30分放送。