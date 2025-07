BTSファン“ARMY”に焦点を当てた映画の日本公開決定！ポスター＆予告編解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ARMYによってARMYのために製作された長編ドキュメンタリー作品

BTSファンである“ARMY”に焦点を当てた長編ドキュメンタリー作品『BTS ARMY:FOREVER WE ARE YOUNG』(7月30日全世界一斉公開)が、日本でも全国公開されることが決定。

併せて、日本映画公式サイトがオープンし、ポスター画像と予告編が公開となった。

ARMYはBTSのデビューの地、韓国・ソウルから全世界へ広がっている。本作では、米テキサス州ルイスビルのBTS ReactorConに参加するARMY、ソウルでBTSのダンスを教えるインストラクター、2013年のBTSのデビュー時から彼らを支えるARMYたち他、様々な世界中のARMYに出会う。

ARMYは世代を超え、文化に精通し積極的に活動するムーブメントであり、独自の世界を作り上げている。その団結力、そしてBTSを世界的なスターに押し上げた情熱的なファンダムに迫る。

本作はARMYによってARMYのために製作された。ARMYたち自身に焦点を当て、創造力、再起力、そしてBTSへの深い情緒的な絆に重点を置いている。ファンダムに根ざしながらも、所属感、アイデンティティ、自分を愛する心という普遍的なテーマを探求している。

本作の共同監督であるグレース・リーとパティ・アンは、「ARMYのいないBTSは存在しない、BTSのいないARMYは存在しない。観客が本作を通して私たちを笑わせ、泣かせ、考えさせてくれたファンダムに出会うことを楽しみにしています。ARMYのパワー、再起力、創造性、ユーモアに常に感動させられましたし、観客も同じように感じてくれることを願っています」と語っている。

本作および今までBTSの映画を配給するトラファルガー・リリーシングのキムバリー・フルーは「過去8年にわたりARMYにBTSのコンサートと映画を届けることで、世界中のコミュニティで特別な瞬間を創造できたことを光栄に思います」「BTSのグローバルな影響力は、アーティストとしてだけでなく、文化的ムーブメントとして否定できません。私たちは、BTSを常に支えて続けてきたファンたちの影響力を讃えるため、この作品を世界中のスクリーンに届けられることを誇りに思います」 と語っている。

本作は、ARMYたちのそれぞれの物語、世界中のARMYによるファン活動、忘れることのできないコンサートの思い出を通して、BTSとファンとの深い精神的な絆を前例のない視点で描いた作品だ。

さらにこのたび、本作のポスター画像と予告編(30秒)も解禁された。予告編ではBTSの代表曲のひとつである「MIC Drop」の楽曲が使用され、ARMYにとって感動的なBTSのコンサート映像とともにBTSの楽曲をリミックスしたこともあるスティーブ・アオキが登場し、ARMYたちが作り上げた社会現象についてコメントしている。

本ポスターには、世界中のARMYたちと一緒にARMYの必須アイテムであるペンライト(OFFICIAL LIGHT STICK)、通称「アミボム」が中央でBTSカラーの紫色に輝く。

製作には、前出の監督の他、ユリー・チョン、ノラ・シュートが担当。製作総指揮には、アカデミー賞(R)受賞者のモーガン・ネヴィル、ケイトリン・ロジャース、ジェームズ・シン。編集はオスカー・バスケスとアルド・ベラスコ、撮影はジェリー・ヘンリー、オリジナル音楽はアンドリュー・オーキンが務めている。

本作はテキサス州オースティンで開催された『2025 SXSW』(サウス・バイ・サウスウェスト)で世界初公開され、チケットは完売、ARMYや映画ファンからスタンディングオベーションと高い評価を受けた。さらに、コペンハーゲン、メキシコ、ハワイ、ロサンゼルスなど、世界中の厳選された映画祭で上映され、映画ファンや ARMYから熱狂的な支持を受けている。

『BTS ARMY:FOREVER WE ARE YOUNG』

7月30日(水)全世界一斉公開

監督:グレース・リー/パティ・アン

製作総指揮:モーガン・ネヴィル、ケイトリン・ロジャース、ジェームズ・シン

配給:東宝東和

(C) BIGHIT MUSIC / HYBE. ALL RIGHTS RESERVED.

2025.07.19 ON SALE

BTS

ALBUM『PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LIVE』

※韓国発売日:7月18日

2025.07.28 ON SALE

BTS

DIGITAL CODE『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE- SEOUL(DIGITAL CODE)』

