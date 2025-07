富士急ハイランドのテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、涼しさを体感するイベント「ふわふわ雲海フェスタ」を開催。

写真映えする雲海やフェアメニューで、“涼しい”を体感できます☆

富士急ハイランド リサとガスパール タウン「ふわふわ雲海フェスタ」

開催期間:2025年7月19日(土)〜9月30日(火)

富士急ハイランドにある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、期間限定の「ふわふわ雲海フェスタ」を開催。

2025年7月19日〜9月30日までの期間、雲海やフェアメニューで“涼しい”を体感するイベントです!

「ふわふわ雲海フェスタ」は「ふわふわ涼体験」がテーマ。

カラフルな花でトリコロールカラーに彩られたフランス庭園には、ミストによる幻想的な雲海が広がり、SNS映えも抜群です。

タウン内の飲食店舗では、夏限定のブルーカラーや雲をイメージしたフード&ドリンクが多数登場。

ARを活用した雲海フォトフレームでここだけの写真を撮ったり、雲海キャンペーンで夏にぴったりのオリジナルノベルティがもらたりと、体験型イベントも開催されます!

また、開催期間中に富士急ハイランド園内のアトラクション「リサとガスパールのそらたびにっき」に乗車すると、記念ステッカーをプレゼント。

記念ステッカーを「リサとガスパール タウン」内の飲食店舗に持っていくと、フェアメニューがお得に楽しめます☆

雲海に包まれるフランス庭園

カラフルな花でトリコロールカラーに染まったフランス庭園には、ミストによる幻想的な雲海が広がります。

雲海に包まれるフランス庭園での写真撮影や、ふわふわ涼体験が楽しめるスポットです!

ミストの雲海は、毎日複数回開催されます。

※詳細は公式ホームページで確認ください

リサとガスパールのAR雲海グリーティング

開催日時:2025年7月26日(土)、8月9日(土)、8月23日(土)、9月13日(土)、9月27日(土)

開催時間:15:00〜15:30

会場:リサとガスパール タウン内

※グリーティングイベント以外でも、ARフォトフレームは利用できます

ARフォトフレームを使用した、リサとガスパールの新しいグリーティングを開催。

雲海が出現したようなフォトフレームの中で、いつもと違った記念写真の撮影が可能です。

普段とは違う雰囲気の中で写真を撮れば、素敵な思い出を作れます☆

限定ノベルティがもらえる雲海キャンペーン

最大で2種類の限定ノベルティがもらえる、雲海キャンペーンを実施。

暑い夏に嬉しい冷感ボディシートや、身だしなみチェックに便利なミラー付き折り畳みコームがもらえます!

フォトミッション

ミッション内容:

・AR雲海フォトフレームで写真撮影

・リサとガスパール タウン 公式インスタグラムをタグ付けして投稿

インスタグラムアカウント名:la_ville_de_gaspard_et_lisa

AR雲海フォトフレームでの写真撮影と、インスタグラムでのタグづけ投稿をクリアすると、冷感ボディシートをプレゼント。

暑い夏にぴったりの、実用的なグッズがもらえます☆

マストバイキャンペーン

ミッション内容:

・フェアメニューのフードを1点以上購入

・フェアメニューのドリンクを1点以上購入

・ショップにてグッズを1点以上購入

フェアメニューのフードとドリンク、ショップでグッズを購入すると、ミラー付き折り畳みコームがもらえます。

外出先での身だしなみチェックにも便利な、「リサとガスパール」デザインのグッズです!

富士急ハイランド園内「リサとガスパールのそらたびにっき」に乗車でもらえるステッカー

イベント期間中、空の旅がテーマのアトラクションとスペシャルコラボを開催。

アトラクションに乗車した人には、限定ステッカーをプレゼントします。

さらに、「リサとガスパール タウン」へ持っていくと、フェアメニューがお得に楽しめるステッカーです☆

ふわふわ雲海フェスタ限定メニュー

フェアメニュー:

レレーヴ サロン・ド・テ・雲海氷 1,800円(税込)・チョコミント愛すシュー 700円(税込)・季節のアフタヌーンティーセット 9,500円(税込) ※2日前までに要電話予約(TEL 0555-22-1000)・チョコミントシェイク 800円(税込)カフェ ブリオッシュ・雲パン 320円(税込)・リサどーなっつ 440円(税込)・ガスパールどーなっつ 440円(税込)・雲海サイダー 680円(税込)LA BANANE・トリコロールショコバナーヌ 500円(税込)

「リサとガスパール タウン」内にある各飲食店舗では、期間限定のオリジナルフェアメニューを販売。

雲形のパンや、雲のようにふわふわとした綿あめの乗った「雲海サイダー」など、雲海をイメージしたメニューが登場します。

ほかにも、チョコミントを使用した甘くて爽快な「チョコミント愛すシュー」は、夏にぴったりです!

「リサとガスパール タウン」で楽しむ、2025年夏の“特別な涼体験”。

富士急ハイランド リサとガスパール タウンの「ふわふわ雲海フェスタ」は、2025年7月19日〜9月30日まで開催です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 幻想的なミストの雲海や雲のようなフェアメニュー!富士急ハイランド リサとガスパール タウン「ふわふわ雲海フェスタ」 appeared first on Dtimes.