ジュラシック・パーク3部作が7月25日から連続放送！ 金曜ロードショー＆BS日テレで一気見

8月8日公開予定のシリーズ最新作『ジュラシック・ワールド/復活の大地』を記念し、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、シリーズの原点となる第1作『ジュラシック・パーク』を7月25日(金)よる9時から放送する。1993年に公開され、世界中に恐竜ブームを巻き起こした『ジュラシック・パーク』。監督は巨匠スティーヴン・スピルバーグ。バイオテクノロジーで現代によみがえった恐竜たちを、当時の最先端CG技術とアニマトロニクスで描き出した革命的な映像は、観客の度肝を抜いた。舞台はコスタリカ沖に浮かぶイスラ・ヌブラル島のテーマパーク“ジュラシック・パーク”。オーナーのジョン・ハモンドに招かれ、古生物学者アラン・グラント博士らが視察に訪れる。コンピューター制御と万全の安全対策が施されているはずのパークだったが、予期せぬトラブルで恐竜が解き放たれ、楽園は一転して悪夢のサバイバル空間へと変貌する。息をのむスリルと“生命の尊厳”を問うテーマが織り成す本作は、『E.T.』を抜き当時の世界興行収入1位を獲得し、映画史に名を刻んだ。公開から30年以上が経った現在もその輝きは色あせず、パニック・アクション映画の金字塔として君臨し続けている。今回の放送に合わせ、BS日テレでは続編2作品も放送される。7月27日(日)よる9時からは、スピルバーグ監督による第2作『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』を放送。前作の悲劇から4年後、恐竜が自然繁殖を続ける島“サイトB”を舞台に、新たなパニックが展開する。主演はジェフ・ゴールドブラムとジュリアン・ムーア。続く8月3日(日)よる6時55分からは、ジョー・ジョンストン監督の第3作『ジュラシック・パークⅢ』を放送。再び“サイトB”を訪れたアラン・グラント博士が、より凶暴に進化したスピノサウルスや高い知能を持つラプトルの脅威に立ち向かう。シリーズ最新作の公開前に、伝説の原点とその後の物語を一気に振り返る絶好の機会だ。地上波とBSの両方で、壮大な恐竜の世界に存分に浸ってみてはいかがだろう。■放送情報『ジュラシック・パーク』(1993/米)放送日時:7月25日(金)よる9時00分〜11時04分 ※10分拡大放送局:日本テレビ系「金曜ロードショー」監督:スティーヴン・スピルバーグ原作:マイケル・クライトン出演:アラン・グラント博士:サム・ニール(声:富山敬)エリー・サトラー:ローラ・ダーン(声:弥永和子)イアン・マルコム:ジェフ・ゴールドブラム(声:大塚芳忠)ジョン・ハモンド:リチャード・アッテンボロー(声:永井一郎)ヘンリー・ウー博士:B・D・ウォン(声:中村大樹)『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997/米)放送日時:7月27日(日)よる9時00分〜10時54分放送局:BS日テレ監督:スティーヴン・スピルバーグ原作:マイケル・クライトン出演:イアン・マルコム:ジェフ・ゴールドブラムサラ・ハーディング:ジュリアン・ムーアジョン・ハモンド:リチャード・アッテンボロー『ジュラシック・パークⅢ』(2001/米)放送日時:8月3日(日)よる6時55分〜8時45分放送局:BS日テレ監督:ジョー・ジョンストン製作総指揮:スティーヴン・スピルバーグ原作:マイケル・クライトン出演:アラン・グラント博士:サム・ニールポール・カービー:ウィリアム・H・メイシーアマンダ・カービー:ティア・レオーニ

