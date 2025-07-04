¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¡¢20¥¥í¸º¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®²Ì¡¡¡Ö»äÃ£¤ÎÀ¹»³¤òÊÖ¤·¤Æ¡×È¿¶Á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£20¥¥í¸ºÎÌ¤·¤¿È¿¶Á¤Ç¤Î¤È¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª125kg¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤â
¡¡À¹»³¤Ï2Æü¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢3·î19Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö104.5¥¥í¡×¤«¤é¡¢7·î2Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö84.6¥¥í¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ç¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¸µ¡¹¤É¤ó¤À¤±ÂÀ¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤ÏÂ¿¤¯³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¥â¥ê¥·¤¬ËÌÂ¼°ìµ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®!!!¤¤¤±¤á¤ó¤ä¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤éËËÆù¤âÍî¤Á¤ÆŽ¤¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÊÌ¿Í!!¤¹¤´¤¤!!¡×¡Ö20kg¸º¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢125kg¤Î¾×·â¤¬¡Ä¡×¡Ö20ÂåÁ°È¾¤¬¤½¤â¤½¤â·Á¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö»äÃ£¤ÎÀ¹»³¤òÊÖ¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÃÂÀ¸¡£¤¹¤«¤µ¤ºÀ¹»³¤Ï3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª¤¤¡ª¤³¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡ª¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¹»³¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀ¹»³¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤Î¡Ö¡Úvlog¡ÛÀ¹»³¤ÎËÜµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î1½µ´Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Öanan¤Î´ë²è¤ÇËÜµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©ÀïÃæ¤Î¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¡£¤ß¤ë¤ß¤ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¹»³¤ÎËÜµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î1½µ´Ö¡ª¡×¤È¸ºÎÌ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÊÌ¿Íµé¡É¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª125kg¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤â
¡¡À¹»³¤Ï2Æü¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢3·î19Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö104.5¥¥í¡×¤«¤é¡¢7·î2Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö84.6¥¥í¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ç¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¸µ¡¹¤É¤ó¤À¤±ÂÀ¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤ÏÂ¿¤¯³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¥â¥ê¥·¤¬ËÌÂ¼°ìµ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®!!!¤¤¤±¤á¤ó¤ä¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤éËËÆù¤âÍî¤Á¤ÆŽ¤¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÊÌ¿Í!!¤¹¤´¤¤!!¡×¡Ö20kg¸º¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢125kg¤Î¾×·â¤¬¡Ä¡×¡Ö20ÂåÁ°È¾¤¬¤½¤â¤½¤â·Á¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¹»³¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀ¹»³¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤Î¡Ö¡Úvlog¡ÛÀ¹»³¤ÎËÜµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î1½µ´Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Öanan¤Î´ë²è¤ÇËÜµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©ÀïÃæ¤Î¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¡£¤ß¤ë¤ß¤ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¹»³¤ÎËÜµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î1½µ´Ö¡ª¡×¤È¸ºÎÌ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£