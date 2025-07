The wait is over. @GeminiApp is now shipping Veo 3 *globally* for all Pro members!



That means India, Indonesia, all of Europe, and more are starting to get access to create videos right now.



As a member, you'll get 3 video generations per day, and that credit will replenish… pic.twitter.com/uPa0p0KQZu— Josh Woodward (@joshwoodward) July 3, 2025

Googleの動画生成AIモデル「Veo 3」が、Googleの有料AIサービス「 Google AI Pro 」加入者向けにGeminiを通じてリリースされました。Veo 3の使用は1日あたり3本までで、最長8秒の音声付き動画を生成できます。Google's viral Veo 3 is now available to all Gemini subscribershttps://www.androidpolice.com/googles-veo-3-is-now-available-to-all-gemini-subscribers/

Status on your top requests:

✅ Text-to-video generations in all countries

✅ Fewer blocks when generating

* Photo-to-video generations (almost ready)



Please keep your feedback coming and generating responsibly!— Josh Woodward (@joshwoodward) July 3, 2025

Google rolls out its new Veo 3 video-generation model globally | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/07/03/google-rolls-out-its-new-veo-3-video-generation-model-globally/Veo 3は2025年5月に発表された動画生成AIで、最長8秒の音声付き動画を生成できます。Googleが動画生成AI「Veo 3」を発表、4K出力可能で音声も同時に生成できる - GIGAZINE発表時は最上位の有料プランであるGoogle AI Ultra(月額3万6400円)で、アメリカ限定で提供されていました。今回はより安価なGoogle AI Pro(月額2900円)でもアクセス可能で、日本を含む159カ国で提供されています。実際にGoogle AI Proを契約したアカウントでGeminiにアクセスすると、プロンプト入力欄に「動画」という機能が追加されています。生成したい動画を説明する文章を入力し、送信ボタンをクリック。動画生成が始まりました。およそ1分30秒ほどで動画が生成されました。生成された動画はこんな感じ。プロテインを飲み干す前にあいさつを済ませている点と、「おはようございます」が英語になっている点はプロンプトとやや異なりますが、それ以外はすべて指示通りに出力されています。なお、生成された動画の解像度は1280×720ピクセルでした。記事作成時点では、テキストプロンプトでしか生成できませんが、Google LabsおよびGoogle Gemini担当シニアバイスプレジデントであるジョシュ・ウッドワード氏は「Gemini上で画像から動画を生成する機能の提供もほぼ準備が完了している」と述べています。