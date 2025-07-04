【北九州記念】重賞連勝狙うアブキールベイは７枠１４番 １３戦１２連対のロードフォアエースは７枠１５番 枠順決定
◆第６０回北九州記念・Ｇ３（７月６日、小倉競馬場・芝１２００メートル）
出走馬１８頭の枠順が７月４日、決定した。前走の葵Ｓを１５番人気で制したアブキールベイ（牝３歳、栗東・坂口智康厩舎、父ファインニードル）は７枠１４番から重賞連勝を狙う。１３戦で１２連対の堅実派ロードフォアエース（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は７枠１５番、昨年の２着馬ヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）は大外枠からスタートを切る。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ヤマニンアンフィル 牝６ ５３ 亀田 温心
（２）カリボール 牡９ ５６ 西塚 洸二
（３）レッドヒルシューズ 牝５ ５３ 高倉 稜
（４）ミルトクレイモー 牡５ ５４ 松山 弘平
（５）モズメイメイ 牝５ ５６・５ 高杉 吏麒
（６）メイショウソラフネ 牡６ ５７ 酒井 学
（７）クラスペディア 牡３ ５４ 小崎 綾也
（８）エイシンワンド 牡３ ５４ 吉村 誠之助
（９）ヤマニンアルリフラ 牡４ ５５ 団野 大成
（１０）タマモブラックタイ 牡５ ５５ 角田 大和
（１１）ドロップオブライト 牝６ ５６ 小沢 大仁
（１２）スリーアイランド 牝５ ５２ 田口 貫太
（１３）オタルエバー 牡６ ５７・５ 幸 英明
（１４）アブキールベイ 牝３ ５３ 坂井 瑠星
（１５）ロードフォアエース 牡４ ５６・５ 川田 将雅
（１６）シロン 牝６ ５３ 国分 恭介
（１７）キタノエクスプレス 牡７ ５７ 国分 優作
（１８）ヨシノイースター 牡７ ５８ 内田 博幸