OS☆Uの清瀬真帆が、6月30日に名古屋・Zephyr Hallで開催された公演<清瀬真帆卒業LIVE〜Final〜>をもってグループを卒業した。この日は彼女の27歳の誕生日でもあり、二重の節目を迎える特別な一夜となった。 開演時刻の18時、会場には清瀬本人によるメッセージ映像が映し出され、これまでの活動への感謝と卒業に至る想いが静かに語られた。その後、OS☆Uメンバーと共に清瀬が登場し、「ガンガン☆ダンス」でライブがスタート。序盤から会場は熱気に包まれ、MCでは清瀬がファンへの感謝の言葉を届けた。 「やっぱ好きでしょ」「キミに夢中」と続くパフォーマンスで一体感が高まると、「strong!!!」ではメンバー全員がキレのあるダンスを披露。12期生による「ココロをつなぐ歌」では、同期との絆が浮かび上がるステージが展開された。本編の終盤には、「Get Smile」「ぎゅっと」「もうすぐKissだよ☆」の3曲を立て続けに披露、ファンとのつながりを噛みしめるような時間が続く。アンコールでは、清瀬がソロで「ありがとう〜無限のエール〜」を歌唱、その感情のこもった歌声に、会場は静かに聴き入り温かな空気に包まれた。 続く卒業セレモニーでは、O-STAR代表の油布賢一から表彰状が授与され、彼女の努力と貢献に対する称賛の言葉が贈られた。12期生メンバーの香田リン、水沢桃々、出雲やえらからは心のこもったメッセージも届けられ、清瀬は涙ながらに最後の挨拶を行った。 公演ラストには観客からのダブルアンコールに応え、「キミに夢中」を再度披露。ファンとの絆を確かめ合いながら、ステージは感動のフィナーレを迎えた。 清瀬は今後芸能活動から退き、新たな一歩を踏み出す。OS☆Uは彼女の想いを受け継ぎ、現在開催中の東名阪ツアーや「TIF2025全国選抜LIVEセカンドチャレンジ」など、今後の活動に注力していく。 ◆ ◆ ◆ 清瀬真帆と関わってくださったすべての皆様へ 約2年半のOS☆U活動、支えてくださった皆さん本当にありがとうございました。OS☆Uに加入してからの日々は毎日が充実していて輝いていて本当にかけがえのない大切な時間でした。ここに来たから見れた景色、叶えられた夢が沢山ありました。そしてアイドル最後の日は本当に沢山の方にお越しいただき、沢山の方に背中を押してもらって、悔いなくアイドル人生をやりきる事が出来ました。ここまで頑張ってこれたのは応援してくださったファンの皆様、一緒に頑張ってきたメンバー、支えてくださったスタッフの皆様、私に関わってくださったすべての皆様のおかげです。「まほろめいと」のみんなには本当に1番感謝しています。私のアイドル人生みんながいないと成り立ちません。みんながいたから毎日全力でみんなのために生きられた。本当に最後まで応援してくれてありがとう。ずっと大好きです。アイドル人生本当に幸せでした。皆さんの幸せをずっと願っています。ずっと忘れません。またいつか会う日まで。本当にありがとうございました。 清瀬真帆 ◆ ◆ ◆ 今後のOS☆Uライブ情報 7月5日(土)<TIF2025全国選抜LIVEセカンドチャレンジ>新宿RENY/13:00開場 13:30開演チケット(投票券付):\4,950 7月27日(日)<OS☆U東名阪ツアー〜DREAMIN’!!〜in東京>原宿GE theater/16:00開場 16:30開演チケット詳細:S席\6,600/A席\1,600/B席\600(いずれもドリンク代込み) 8月11日(日)大阪(アメリカ村BEYOND)※公演情報は後日発表 9月28日(日)名古屋ファイナル(COMTEC PORTBASE)※公演情報は後日発表 OS☆Uホームページ: https://osu-super-idol.com/artist/osu/OS☆U Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/c/osuofficialchannelLINE公式 : https://page.line.me/596jzikiFacebook : https://www.facebook.com/osuidol/

The post 清瀬真帆、OS☆U卒業公演で新たな旅立ち、誕生日とともに刻んだラストステージ first appeared on BARKS.