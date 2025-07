¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¹¥¤­É¬¸«♡¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¥­¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤Ë¸ÂÄê¤ª¤â¤Á¤ãÅÐ¾ì

この夏、ロッテリアとリラックマが夢のコラボ♡2025年7月10日(木)から、全国のロッテリアとゼッテリアにて「リラックマとにっこり~♪キッズセット」が期間限定で登場します。人気シリーズ「リラックマはきぐるみなんです」のイラストを使った限定おもちゃがついてくる特別なセットは、リラックマファンの心をくすぐること間違いなし。思わず笑顔になる、癒しと遊びが詰まったこの夏だけの特別企画です。

選べる3種類♡リラックマおもちゃ

リラックマの“きぐるみ”がテーマのユニークなデザインを使用した、3種類の限定おもちゃがラインナップ。おもちゃは以下の3種類から、1種類が付属します。

①リラックマとあそぼう!ビーチボール(約Φ20cm)

水遊びにも室内でも楽しめる軽量ビーチボール。リラックマのきぐるみ姿がとびきりキュート♡

②リラックマとまったり~ごゆるりヨット(約L13×W6.2×H9.8cm)

リラックマやハンバーガーパーツ付きの組み立て式ヨット。お風呂タイムも特別なひとときに♪

③リラックマいっぱい♪シールブック(台紙サイズ:約H14.8×W21cm)

秘密が詰まったきぐるみリラックマのイラスト満載。パズルページや遊び心たっぷりの仕掛けも◎

キッズセットメニューは全4種類!

おもちゃ付きのキッズセットは、全4種類のメニューから選べます。食べやすくて、お子さまも大満足のラインナップ♪

A:キッズチーズバーガーセット

B:キッズてりやきバーガーセット

C:チキンからあげっとセット

D:おてがるパンケーキセット

どれを選んでも「リラックマおもちゃ」1点がセットになっています♡販売時間は10:30から、なくなり次第終了となります。

販売期間:2025年7月10日(木)~9月下旬※なくなり次第終了

販売店舗:全国のロッテリア・ゼッテリア(一部店舗を除く)

お得なクーポン券付きでさらにうれしい♪

キッズセットを注文すると、おもちゃと一緒にロッテリアやゼッテリアで使える「30円引きクーポン券」もプレゼント。

次回の来店時に使えるお得なチケットなので、リラックマおもちゃをコンプリートしたい方にもぴったりです♪

©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

この夏だけの限定コラボは見逃せない♡

この夏、ロッテリアでしか手に入らない「リラックマとにっこり~♪キッズセット」は、癒しと楽しさがギュッと詰まったご褒美のような存在。

家族のおでかけや夏休みの思い出作りに、かわいすぎる“きぐるみリラックマ”とのひとときをぜひ楽しんでみてくださいね。