JO1ドキュメンタリー映画公開記念、主題歌「Bon Voyage」ライブver.がサプライズ配信

■JO1「Bon Voyage」は、ベストアルバムに収録されたファンソング

JO1によるドキュメンタリー映画第2弾『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』が、7月4日より全国公開。これを記念し、映画の主題歌「Bon Voyage」のライブバージョンがサプライズ配信された。

4月20日・21日に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演のダブルアンコールで披露された本楽曲は、JO1の5周年を記念してリリースされたベストアルバムに収録されたファンソング。メンバーの川尻蓮・河野純喜・木全翔也が作曲に、JO1メンバー全員が作詞に参加し、これまでの5年間一緒に歩んできたメンバーお互いに向けてと、11人の話を明るく照らしてくれる夢のような存在である JAM(ファンネーム)に感謝のメッセージを伝える一方、今後も夢に向かって一緒に旅行を続けていこうという希望が込められている。

映画制作の過程で、このメッセージ性がリンクし、映画タイトルにもなった。

さらに、デジタルリリースを記念し、StationheadでのListening Partyも実施される。詳細はJO1オフィシャルサイト、公式Xで確認しよう。

リリース情報

2025.07.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bon Voyage(LIVE)」

映画情報

『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』

7月4日(金)公開

出演:大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨

監督:稲垣哲朗

配給:TOHO NEXT 吉本興業

