【Gibson J-45 2000年製】(宮城県 えーちゃん 54歳) 昨年1700回目にZIONのギターを紹介して頂いた者です、私の所有しています今回2本目を紹介させて下さい。 このギターを購入したのは2001年頃で、価格も20万円前半と記憶しています。昨今のギターの価格は驚くばかりです。 さて今回の話はJ-45を弾いていて、中音、高音に物足りなさを感じたところから始まります。このことに関してはJ-45を弾いてる皆さんは、もしかしたらあまり関心がないかもしれません。なぜならマーチンではなくギブソンのギターだからです。確かにギブソンのギターは、カントリーやブルースを支えてきた歴史があります、弾き語りのバッグサウンドと言うのが大きな役割なのかもしれません。ですのでコードストロークで弾いた時のサウンドは歌声をしっかり支えてくれるものです。表に出すぎないというところがいいのかもしれません。そういう意味では指弾きのアルペジオというのはあまり向いていないのかもしれません。最近の私はその指弾きのアルペジオを弾く機会が増え、今回の中音、高音の改善に思い至ったわけです。 とはいえ具体的にはどういう方法があるのか見当がつきません、そこでJ-45をメンテナンスしていただいている、宮城県蔵王町にあるNAMBUギター工房tupliの南部さんの所にギターを持ち込み相談をしました。アドバイスの内容はこうでした、サドルとナットを牛骨製に変えること、エンドピンをプラスチックから溝なしのエボニーに変えること。注意としては安易にブラス材を使わない方がいいのでは無いか言うことでした。もちろんこのアドバイスは私に向けてのもので、他の人には違うアドバイスが適切なものがあるかもしれません。しかしこれは一見当たり前のようなアドバイスのようですが、これは目的を持った戦略です。 出来上がったギターは想像以上のものでした、中高音の張りのある音は初めて聞く音で、このギターの潜在能力を改めて感じました。ポイントはサドルからエンドピンにかけての少しの角度の変更にあります、気にならないほどのテンションの変化は出たもののその効果は絶大でした。このワークホースにはまだまだ頑張って欲しいのでこれからも労りながら付き合っていきたいと思います。 ◆ ◆ ◆ なるほどなるほど、メモメモ。情報量が多い。たしかにアコギは構造がシンプルが故に、ひとつひとつの造形や素材・精度などが、出音に大きく影響しますよね。たったそれだけで?ということでも、弾き心地や鳴りが大きく変わったりするものです。ブリッジのサドルなんて高さが変わっただけで音が変わりますもんね。基本は弦振動をスポイルさせることなくしっかり各パーツへ伝える硬質で音響特性のいい素材を使いましょうということかな。ただ、ブラスにご注意ってのは個人的にも激しく共感。あれ、高域を吸いますよね。ローや迫力は増すけど。私は、エンドピンが「溝なし」ってところに惹きつけられた。どういう効能があるんでしょう。密着度かな。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

